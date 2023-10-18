T.C. KADİRLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/606 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : OSMANİYE İLİ, KADİRLİ İLÇESİ, AVLUK (KOÇLU) KÖYÜ

ADA NO : 294

PARSEL NO : 1597

MALİKİN ADI VE SOYADI :

MÜTEVEFFA : ALİ ALPAR MİRASÇILARI

1- ADEM ALPAR-41792137116 - Rahime Hatun Mah. 9032 Sk. No:15 İç Kapı No:4Osmaniye Merkez/ OSMANİYE

2- AHMET ALPAR-41759138200 - Erenkent Mah. Erenkent 14. Sk. No:3 İç Kapı No:16Edremit/Van/ VAN

3- AYŞE ÜSTÜNEL-21056828080 - Köyün Kendisi Mevkıı Hacı Çolaklı Küme Evleri No:7 AşağıbozkuyuKadirli/ OSMANİYE

4- CENNET ALPAR-41807136684 - Şehit Orhan Gök Mah. 827 Sk. No:6 İç Kapı No:1Kadirli/ OSMANİYE

5- DİLEK SAYGILI-41756138364 - Azaplı Küme Evleri No:53 AzaplıKadirli/ OSMANİYE

6- ELMAS ÇOLAKEROL-41762138136 - Ş. Orhan Gök Mah. 870 Sk. No:4A Kadirli/ OSMANİYE

7- FATİH ALPAR-41783137408 - Emek Mah. 3009 Sk. No:4 İç Kapı No:1Manavgat/ ANTALYA

8- FATMA YANIK-30344518558 - Şehit Kansu Küçükateş Mah. 1898 Sk. No:34F İç Kapı No:3Kadirli/ OSMANİYE

9- FERHAT ALPAR-41765138072 - Süleymanlı Mevkıı Süleymanlı Küme Evleri No:21 KoçluKadirli/ OSMANİYE

10- HÜMEYRA ZİYAN-41768137928 - Yeni Mah. 140 Sk. No:10Kadirli/ OSMANİYE

11- METİN ALPAR-41795137052 - KaptanpaşaMah. Sarı Papatya Sk. No:12 İç Kapı No:3Beyoğlu/ İSTANBUL

MÜTEVEFFA : MUSTAFA ALPAR - 41798136908

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İHBAR OLUNAN : MALİYE HAZİNESİ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : OSMANİYE/KADİRLİSAVRUN BAŞAJI PROJESİ İNŞAATI

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2023/606 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

Basın No: ILN01910596

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