T.C. AKŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2022/477

İLAN

Davacı Serpil Doğan tarafından açılan mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi istemi davası nedeniyle;

Süleyman ve Gülsüm'den olma 01/07/1903 doğumlu 27554138522 T.C. Kimlik numaralı Rabia Çiloğlu'nun 08/03/1994 tarihinde vefat ettiği bugüne kadar yapılan araştırmalarda kanuni mirasçılarının bulunmadığı anlaşılmakla;TMK madde 594 "Miras bırakanın mirasçısı bulunup bulunmadığı veya mirasçıların tamamı bilinmiyorsa, sulh hakimi uygun araçlarla ve bir ay ara ile iki defa ilan yapıp hak sahiplerini son ilandan başlayarak en geç bir yıl içinde mirasçılık sıfatlarını bildirmeye çağırır" 27554138522 T.C. Kimlik numaralı Rabia Çiloğlu'nun kanuni mirasçıları olduğunu iddia eden şahısların İKİNCİ İLANIN yayınladığı tarihten itibaren en geç 1 yıl içerisinde mahkememize müracaat etmeleri, aksi takdirde miras sebebiyle istihkak davası açma haklarının saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceği TMK'nun 594.maddesi uyarınca ilan olunur.

Basın No: ILN01911081

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