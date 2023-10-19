T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2023/131 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2023 - 13:54

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2023 - 13:54 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2024 - 13:54

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2024 - 13:54

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Konya ili, Selçuklu ilçesi, Sille Mahallesi, 21102 ada, 6 parsel sayılı440,97 m2 yüzölçümlü, Arsa nitelikli taşınmaz; üzerinde herhangi bir yapı ve müştemilat yoktur. Boş Arsadır. Taşınmaz konum olarak Sille Parsana Mahallesi Şekerpare Sokağa cepheli konumdadır. Yakın çevresinde 363 metre kuzey batısında Pema Koleji, 794 metre batısında Form Kampus Koleji, 1.00 km Kuzey batısında Kelebekler vadisi, 790 metre Kuzey doğusunda Konya Şehir Stadyumu ile birlikte kamusal alanlara ve yerleşim yerleri vardır.Sille Parsana Mahallesi Şekerpare Sokak No: Bila Selçuklu / KONYA440,97 m2Tam1/1000 ölçekli imar planı içerisinde olup, planda; 2 kat Ayrık Mesken Sahası alanına isabet etmektedir. îmar parametreleri; TAKS:0.20, TAKS:0.40 olarak belirlenmiştir.3.000.000,00 TL%10Tapu kaydındaki gibi

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01908840

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