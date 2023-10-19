T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2023/131 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2023/131 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
Konya ili, Selçuklu ilçesi, Sille Mahallesi, 21102 ada, 6 parsel sayılı440,97 m2 yüzölçümlü, Arsa nitelikli taşınmaz; üzerinde herhangi bir yapı ve müştemilat yoktur. Boş Arsadır. Taşınmaz konum olarak Sille Parsana Mahallesi Şekerpare Sokağa cepheli konumdadır. Yakın çevresinde 363 metre kuzey batısında Pema Koleji, 794 metre batısında Form Kampus Koleji, 1.00 km Kuzey batısında Kelebekler vadisi, 790 metre Kuzey doğusunda Konya Şehir Stadyumu ile birlikte kamusal alanlara ve yerleşim yerleri vardır.
Adresi :
Sille Parsana Mahallesi Şekerpare Sokak No: Bila Selçuklu / KONYA
Yüzölçümü :
440,97 m2
Arsa Payı :
Tam
İmar Durumu:
1/1000 ölçekli imar planı içerisinde olup, planda; 2 kat Ayrık Mesken Sahası alanına isabet etmektedir. îmar parametreleri; TAKS:0.20, TAKS:0.40 olarak belirlenmiştir.
Kıymeti :
3.000.000,00 TL
KDV Oranı :
%10
Kaydındaki Şerhler:
Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2023 - 13:54
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Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2023 - 13:54
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2024 - 13:54
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Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2024 - 13:54
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN01908840
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