T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 20.10.2023 00:00
ESAS NO : 2023/151 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Gaziantep İli, Nizip İlçesi,
MEVKİİ : Kızılin Mahallesi
ADA NO : 163
PARSEL NO : 38 - 39 - 40
VASFI : Tarım arazisi
YÜZÖLÇÜMÜ : 2.899,43 m² irtifak alanı ve 18,06 m² , 18,06 m2 mülkiyet hakkı olmak üzere toplam 2.935,55 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI :Mehmet Yalçınkaya,
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin 28/11/2018 tarihli ve 8212-57/58 sayılı kamu yararı kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tapuda tesciline karar verilmesi için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/151 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 02/10/2023
Basın No: ILN01911526
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