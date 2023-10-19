T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 20.10.2023 00:00
ESAS NO : 2023/169 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Gaziantep İli, Nizip İlçesi,
MEVKİİ : Erenköy Mah.
ADA NO : 178
PARSEL NO : 66-67
VASFI : Tarım arazisi
YÜZÖLÇÜMÜ : 4.623,27 m²'lik alanda irtifak hakkı ve 22,28 m2'lik mülkiyethakkı olarak toplam 4.645,55 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : AYİŞE ER, İBRAHİM KURT, MERYEM KILIÇ, ŞIHMEHMET YILMAZ,ZELİHA KURT,
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin 28/11/2018 tarihli ve 8212-57/58 sayılı kamu yararı kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tapuda tesciline karar verilmesi için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/169 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 02/10/2023
Basın No: ILN01911560
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