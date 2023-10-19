T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/169 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Gaziantep İli, Nizip İlçesi,

MEVKİİ : Erenköy Mah.

ADA NO : 178

PARSEL NO : 66-67

VASFI : Tarım arazisi

YÜZÖLÇÜMÜ : 4.623,27 m²'lik alanda irtifak hakkı ve 22,28 m2'lik mülkiyethakkı olarak toplam 4.645,55 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : AYİŞE ER, İBRAHİM KURT, MERYEM KILIÇ, ŞIHMEHMET YILMAZ,ZELİHA KURT,

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin 28/11/2018 tarihli ve 8212-57/58 sayılı kamu yararı kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tapuda tesciline karar verilmesi için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/169 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 02/10/2023

Basın No: ILN01911560

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