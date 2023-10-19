T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 20.10.2023 00:00
ESAS NO : 2023/120 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Gaziantep İli, Nizip İlçesi
MEVKİİ : Toydemir Mah.
ADA NO : 128
PARSEL NO : 24 - 25
VASFI : Tarım arazisi
YÜZÖLÇÜMÜ : 2.251,98 m²'lik alanda irtifak hakkı ve 13,40 m2'lik mülkiyethakkı olarak toplam 2.265,38 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : RIDVAN KÜPELİ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin 28/11/2018 tarihli ve 8212-57/58 sayılı kamu yararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tapuda tesciline karar verilmesi için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/120 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 26/09/2023
Basın No: ILN01911572
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