T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/120 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Gaziantep İli, Nizip İlçesi

MEVKİİ : Toydemir Mah.

ADA NO : 128

PARSEL NO : 24 - 25

VASFI : Tarım arazisi

YÜZÖLÇÜMÜ : 2.251,98 m²'lik alanda irtifak hakkı ve 13,40 m2'lik mülkiyethakkı olarak toplam 2.265,38 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : RIDVAN KÜPELİ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin 28/11/2018 tarihli ve 8212-57/58 sayılı kamu yararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tapuda tesciline karar verilmesi için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/120 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 26/09/2023

Basın No: ILN01911572

#ilan.gov.tr