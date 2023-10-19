T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 20.10.2023 00:00
ESAS NO : 2022/552 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Gaziantep İli, Karkamış İlçesi,
MEVKİİ : Erenyolu Mah.
ADA NO : 155
PARSEL NO : 8 - 9
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 1.854,91 m²'lik alanda irtifak hakkı ve 68,06 m2'lik mülkiyethakkı olarak toplam 1.922,97 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : GÜLSEREN UZUNASLAN, İLKNUR BOZGEYİK
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin 26/06/2019 tarihli ve 1253 sayılı kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tapuda tesciline karar verilmesi için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/552 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 29/09/2023
Basın No: ILN01906776
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