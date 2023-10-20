DEVREK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/436 Esas

Davacı, MEHMET BOSTANCI ileDavalılar, DEVREK BELEDİYE BAŞKANLIĞI, MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; Davaya konu, Zonguldak ili, Devrek ilçesi, İsmetpaşa mah. 50 ada 6 parsel numarasıyla tescil edilmiş ancak havzai fahmiye kanunu nedeniyle iptal edilerek tescil harici bırakılan Doğusu imar yolu, batısı : hususi yol, güneyi : Mustafa Temel arsası ve kuzeyi İsmail Öksüz ve müşterekleri taşınmazı ile çevrili SİVRİ GERİŞ mevkili tapusuz taşınmazda hak iddia edenler var ise en son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememiz dosyasına delilleri ile birlikte müracaat etmeleri ve davaya dahili davalı olarak katılmaları, aksi taktirde TMK nun 713. maddesi gereğince süresinde yapılmayan itirazların kabul edilmeyip sadece talep ile ilgili tahkikat yapılıp duruşma icra olunacağı ilan olunur.

Basın No: ILN01913585

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