T.C. AKÇAABAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN

ESAS NO : 2023/327 Esas

Davacı Zeynep Çelenk tarafından davalı Trabzon ili Akçaabat ilçesi nüfusuna kayıtlı Emrullah Kerim oğlu Mustafa Çelenk açılan Mal Rejiminden Kaynaklanan Ziynet Alacağı davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 07.02.2024 günü saat 09:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde HMK 139.md."Tebliğden itibaren iki haftalık süre içindedilekçe ile davaya karşı cevaplarınızı, varsa tanık isim ve adresleri ile tüm delillerinizi 2 haftalık kesin süre içinde mahkememize sunmanız cevap dilekçesini her bir davacıya ayrı ayrı tebliği ve delillerinizin ilgili mercilerden getirilmesi için gerekli masrafların cevap dilekçenize eklenmesi hususu,sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz, henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız, başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi için açıklama yapmanız, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği, varsa tanıklarının isim ve açık adresleri ile tanık dinletmek istedikleri vakıaları bildirmeleri için tebliğden itibaren iki haftalık kesin süre verilmesine, verilen kesin süre içerisinde tanıkların isim ve adreslerinin veya tanık dinletilmek istenen vakıaların bildirilmemesi halinde, tanık dinletme talebinden vazgeçmiş sayılacağınız, HMK 147/2 maddesi uyarınca taraflara belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan Mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde duruşmaya yokluklarında devam edileceğinin ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceklerininayrıca tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği ve sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği hususlarının taraflara ihtar olunur." Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Hakim 233741

Basın No: ILN01913775

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