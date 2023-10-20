T.C. KANDIRA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/107 Esas

DAVALI: SERPİL ZENGİN Kampüs Kız Öğrenci Yurdu Ömer Ağa Mah. Akça Cami Cad. No:24 İzmit / KOCAELİ

Davacı tarafından aleyhinize açılan kamulaştırma davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize bilirkişi raporunun tebliği için davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bilirkişi heyeti raporu ile; Dava konusu Kocaeli ili Kandıra ilçesi Çakırcaali Mahallesi 136 ada 354 parsel sayılı taşınmazın davalılara ödenecek toplam kamulaştırma bedelinin 131.809,34 TL olduğu belirtildiği, bilirkişi raporuna HMK 281.md. göre ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01913535

#ilan.gov.tr