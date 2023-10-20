T.C. KIZILTEPE SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Giriş Tarihi: 21.10.2023 00:00
Sayı : 2021/83 Esas 15/09/2022
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Davacı Musa ASLAN vekili Av. Seyidhan BADAY tarafından hasımsız olarak Mahkememizde açılan Mardin ili Kızıltepe ilçesi Akyazı Mahallesi/köyü nüfusuna kayıtlı Abdulaziz ve Adle oğlu 20/02/1973 Kızıltepe doğumlu, 29006243792 TC kimlik numaralı Fahri ASLAN'dan 1992 yılı Eylül ayından itibaren haber alınamadığından ve ölmüş olmasının muhtemel olduğundan bahisle adı geçenin gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla; gaipliği istenilen Fahri ASLAN'ın en son ikamet adresi olan '' Aslanlı Mahallesi Aslanlı Küme Evleri No:21 Kızıltepe / MARDİN '' adresi itibariyle, TMK'nun 32 ve devamı maddeleri gereğince iş bu ilan tarihinden itibaren altı ay içinde adı geçen hakkında bilgisi, görgüsü ve duyumu olanların ve yine adı geçen kişinin açık adresini bilenlerin Mahkememizin 2021/83 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu ilanen duyurulur.15/09/2022
GAİPTC KİMLİK NO : 29006243792
ADI SOYADI : FAHRİ ASLAN
BABA ADI : ABDULAZİZ
ANA ADI : ADLE
DOĞUM TARİHİ : 20/02/1973
DOĞUM YERİ : KIZILTEPE
İkametgah Adresi : Aslanlı Mah. Aslanlı Küme Evleri No:21Kızıltepe/ MARDİN
Basın No: ILN01913304
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