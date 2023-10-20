T.C. KIZILTEPE SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Sayı : 2021/83 Esas 15/09/2022

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Davacı Musa ASLAN vekili Av. Seyidhan BADAY tarafından hasımsız olarak Mahkememizde açılan Mardin ili Kızıltepe ilçesi Akyazı Mahallesi/köyü nüfusuna kayıtlı Abdulaziz ve Adle oğlu 20/02/1973 Kızıltepe doğumlu, 29006243792 TC kimlik numaralı Fahri ASLAN'dan 1992 yılı Eylül ayından itibaren haber alınamadığından ve ölmüş olmasının muhtemel olduğundan bahisle adı geçenin gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla; gaipliği istenilen Fahri ASLAN'ın en son ikamet adresi olan '' Aslanlı Mahallesi Aslanlı Küme Evleri No:21 Kızıltepe / MARDİN '' adresi itibariyle, TMK'nun 32 ve devamı maddeleri gereğince iş bu ilan tarihinden itibaren altı ay içinde adı geçen hakkında bilgisi, görgüsü ve duyumu olanların ve yine adı geçen kişinin açık adresini bilenlerin Mahkememizin 2021/83 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu ilanen duyurulur.15/09/2022

GAİPTC KİMLİK NO : 29006243792

ADI SOYADI : FAHRİ ASLAN

BABA ADI : ABDULAZİZ

ANA ADI : ADLE

DOĞUM TARİHİ : 20/02/1973

DOĞUM YERİ : KIZILTEPE

İkametgah Adresi : Aslanlı Mah. Aslanlı Küme Evleri No:21Kızıltepe/ MARDİN

Basın No: ILN01913304

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