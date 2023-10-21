T.C. DENİZLİ İCRA DAİRESİ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/01/2024 - 10:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/01/2024 - 10:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2024 - 10:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2024 - 10:35

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Kuşpınar Mah.Kuşpınar Mevkii, 69 ada, 4 parselde kayıtlı 242,00m2 alanlı arsa üzerinde 2/10 arsa paylı 1.kat 3 nolu bağımsız bölüm mesken vasıflı taşınmaz (tam hisse). Meskenin bulunduğu bina, bodrum + zemin + 4 normal katlı betonarme binadır. 3 nolu bağımsız bölüm mesken, binada 1. kattadır.Binada asansör yoktur, her katta tekdaire vardır. Apartman giriş kapısı alüminyum doğ.lıdır.Merdiven korkulukları demir doğ.lı, merdivenler mozaik kaplamalı, merdiven boşluğu duvar ve tavanı normal sıvalı ve badanalıdır.Bina üzeriçatılıdır.Bina40-45yıllıktır. 3 nolu bağımsız bölüm mesken, 125,00m2 net alanlıdır (brüt alanı = 138,61 m2 dir).Daire; giriş-hol,1 salon, 3 oda,1 mutfak, 1 wc. 1 banyo, 2 balkon şeklindedir.Daire giriş kapısı çelik kapıdır. İç kapılar Amerikan kapıdır.Odalar ve salonda zemin Laminant parke kaplamalı, mutfak-koridor-banyo ve wc.de zemin seramik kaplamalıdır.Girişte MDF doğ.lı sabit vestiyer dolabı, yatak odalarında MDF doğ.lı yüklük dolabı vardır.Banyoda ve wc.de duvarlar seramik kaplamalıdır. Mutfakta tezgah mermerit, dolaplar MDF doğ.lıdır. Dairede duvarlar ve tavan alçı sıvalı ve badanalıdır. Banyoda küvet-duşakabin, alafaranga wc ve ayaklı lavabo vardır. Dairede ısıtma bireysel doğalgazlıdır.Arka balkon plastik PVC doğrama ile kapatılmıştır. Belediye, TEK,PTT,doğalgaz hizmetlerinden yararlanmaktadır.Adresi : İstiklal Mh. İnönü Cd. No:98 Sezen Apt.Kat:1. Daire:3 Pamukkale / DENİZLİYüzölçümü : 242 m2Arsa Payı : 2/10İmar Durumu :Pamukkale ilçesi uygulama imar planı dahilinde, konut alanında, ayrık nizamlı, 5 kat müsadeli, ön bahçe çekme mesafesi=5 m. Yan bahçe çekme mesafesi=yok, arka bahçe çekme mesafesi=7,75 m.dir.Kıymeti : 2.800.000,00 TLKDV Oranı : %1Kaydındaki Şerhler: Denizli 3.Aile Mah.2019/262 esas sayılı ihtiyati tedbir şerhi ve Denizli 2.Aile Mah.2023/674 esas sayılı ihtiyati tedbir şerhi bulunmaktadır.İlgili mahkemelerden ihtiyati tedbir şerhinin taşınmazın icra yoluyla satışının yapılmasına engel durumu olup olmadığı sorulmuş cevaben ihtiyati tedbir şerhinin rızai devirler için konulduğu bildirilmiştir.Satış sonrası tescil aşamasında ihtiyati tedbir şerhinin kaldırılıp kaldırılmayacağı mahkemenin takdirinde olup taşınmaz ihtiyati tedbir şerhi ile birlikte satılacaktır. Tedbir şerhinin kaldırılması ile ilgili müdürlüğümüzün herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.Ayrıca taşınmazın kaydında beyanlar hanesinde 16/06/2004 tarihli asfalt katılım payı şerhi vardır.

20/10/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01914759

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