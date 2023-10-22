T.C. AKŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2020/1221 Esas-Karar No: 2022/342 Karar

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Davacı NURHAYAT YÜKSEL ÖZBAYRAK tarafından mahkememizde açılan Miras Ortaklığına Temsilci Atanması davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

1- Davanın KABULÜ ile ;

Konya ili, Meram İlçesi, Uluırmak Mahallesi, Cilt no:94, Hane no:892'de nüfusa kayıtlı bulunan 04/01/1994 Bozüyük doğumlu Celal ve Emine kızı 44326618778 TC Kimlik numaralı Refia Nur Durmuş, Konya ili, Yunak ilçesi, Odabaşı mahallesi, Cilt no: 34, Aile sıra no:64'de nüfusa kayıtlı bulunan 07/03/1930 Odabaşı doğumlu Molla Hasan ve Huriye oğlu 12572677030 TC Kimlik nolu muris Hacı Yüksel'in miras şirketini temsil etmek üzere MİRAS ORTAKLIĞINA TEMSİLCİSİ OLARAK ATANMASINA.

2- Karar kesinleştiğinde gider avansının artan kısmının davacılara ödenmesine,

3- Yapılan yargılama giderlerinin davacılar üzerinde bırakılmasına,

Dair karar tebliğinden, temsilcinin şahsına yönelik 10 gün içerisinde Asliye hukuk mahkemesinde itiraz yolu açık olmak ve temsilci atanması kararı yönünden iki hafta içerisinde Konya Bölge Adliyesi Mahkemesi Başkanlığı nezdinde istinaf yolu açık, olmak üzere karar verildiği, kararın Konya İli Yunak İlçesi Odabaşı Mahallesi nüfusuna kayıtlı Hacı ve Elife den olma 1960 doğumlu SAVAŞ YÜKSEL 'in "Watford/Büyük Biritanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı" adresine yapılan tebligatların sonuçsuz kalması nedeniyle kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla; Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01914571

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