İSTANBUL 3.BÖLGE KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI

Giriş Tarihi: 29.10.2023 00:00
BAĞCILAR KİRAZLI SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ MUHTELİF EKSİKLİKLERİN GİDERİLMESİ YAPIM İŞİ
İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI-3
|İKN
|:
|2023/1196759
|1-İdarenin
|a) Adı
|:
|İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI-3
|b) Adresi
|:
|Zuhuratbaba Mah. Dr. Tevfik Sağlam Cad. 25/1 BAKIRKÖY/İSTANBUL
|c) Telefon ve faks numarası
|:
|0212 409 16 00 - 0212 909 49 37
|ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
|a) Adı
|:
|Bağcılar Kirazlı Sağlıklı Hayat Merkezi Muhtelif Eksikliklerin Giderilmesi Yapım İşi
|b) Niteliği, türü ve miktarı
|:
|1 Adet Yapım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
|:
|İstanbul Bağcılar İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı Kirazlı Sağlıklı Hayat Merkezi
|ç) Süresi/teslim tarihi
|:
|Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
|d) İşe başlama tarihi
|:
|Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
|a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
|:
|22.11.2023 - 10:00
|b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
|:
|İstanbul Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-3 Binası - Mali Hizmetler Başkan Yardımcılığı 2. Kat Toplantı Salonu
|4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
|4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|4.3.1. İş deneyim belgeleri:
|Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 60 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
|4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
|4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
|11.06.2011 tarih 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan;
B-III grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
|4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
|İnşaat Mühendisi/Mimarlık Bölümü mezunlarının diplomaları/mezuniyet belgeleri
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
Basın No: ILN01919320
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