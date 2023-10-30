GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

Giriş Tarihi: 31.10.2023 00:00
Güncelleme Tarihi: 31.10.2023 03:57
KARTAL H TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA I.NFAZ KURUMU MÜDÜRLÜG(Ü ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
|İKN
|:
|2023/1181811
|1-İdarenin
|a) Adı
|:
|KARTAL H TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA I.NFAZ KURUMU MÜDÜRLÜG(Ü ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
|b) Adresi
|:
|VELIBABA MAH YAKACIK CADDESI 140 34896 DOLAYOBA/PENDİK PENDİK/İSTANBUL
|c) Telefon ve faks numarası
|:
|2163076642 - 2163076644
|ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
|a) Adı
|:
|40 Kalem Kuru Gıda Maddeleri Alımı
|b) Niteliği, türü ve miktarı
|:
|40 Kalem Kuru Gıda Maddeleri Alımı İşi.
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
|:
|Kartal H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü Mutfak Bölümüne teslim yapılacaktır.
|ç) Süresi/teslim tarihi
|:
|Sözleşmenin imzalanmasına müteakip İdare ihtiyacı olan ihale konusu malı idarenin yükleniciye belirttiği gün ve saatte teslim edilecektir. Malların alımı idarenin ihtiyacına göre sözleşme imzalandıktan sonra alımına başlanacak 30.06.2024 tarihinde idarenin ihtiyacına göre peyder pey alım yapılarak bitirilecektir.
|d) İşe başlama tarihi
|:
|. Sözleşme imzalanmasına müteakip İdarenin talimatı ile işe başlanacak
|a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
|:
|21.11.2023 - 10:00
|b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
|:
|Kartal H Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Genel Bütçe Birimi
|4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
|4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
|Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
|4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
|4.4.1.
İhale konusu alımla nitelik ve nicelik bakımından benzerlik gösteren kamu veya özel sektör alımlarına ait tüm Gıda Maddeleri alım, satım ve pazarlama işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
Basın No: ILN01920337
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