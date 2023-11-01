KONU: 6306 sayılı kanun kapsamında Konya ili, Meram İlçesi, Uluırmak Mahallesi, 41304 Ada 1 Parselde bulunan arsa payınızın satışı

MUHATAPLAR:

SEMA ÇİÇEK ( İBRAHİM ÇALIŞKAN VARİSİ; İbrahim KIZI), EKREM KOÇ (MEHMET EMİN KOÇ VARİSİ; Hüseyin OĞLU)

Sayın Muhatap;

Arsa paydaşlarından OSMAN DEMİR VEKİLİ HASAN HÜSEYİN TOSUN'nin 6306 sayılı kanun hükümleri çerçevesinde tüm arsa paydaşlarına elden, gazete ve iadeli taahhütlü posta ile yaptığı toplantı daveti üzerine Meram İlçesi, Uluırmak Mahallesi, 41304 Ada 1 Parselde hissedar olan arsa paydaşları ile 16.09.2023 tarihinde saat 14:00'da Ferhuniye Mahallesi,Sultanşah Cad. No:17, 42040 Selçuklu/KONYA (İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi Konferans Salonu) adresinde toplantı yapılmış ve aşağıda verilen kararlar 2/3 çoğunluktan fazlası ile alınmıştır.

Alınan Kararlar

Yapı Müteahhidinin İBNİSİNA KONUT YAPI KOOPERATİFİ (Fetih Mah. Fetih Cad. B Giriş No:199 B Karatay/KONYA Mevlana Vergi Dairesi:469 143 7851) olmasına 2/3 çoğunluktan fazlası ile karar verilmiştir. Arsa paydaşlarına 145 m2 arsa karşılığında 90 (±3) m2 emsalli 2+1 daire, 180 m2 arsa karşılığında 110 (±3) m2 emsalli 3+1 daire verilmesine ve verilecek dairelerin kura ile belirlenmesine 2/3 çoğunluktan fazlası ile karar verilmiştir. İsteyen arsa paydaşlarının arsalarını istedikleri bedel ile Yapı Müteahhidine satış yapabilmelerine 2/3 çoğunluk ile karar verilmiştir Toplantıya ve karara katılmayan arsa paydaşlarına, toplantı kararları ve sözleşme teklifinin 7201 sayılı kanuna göre bildirilmesine ve süre verilmesine, süresi sonunda anlaşma sağlamayan arsa paydaşlarına ait hisselerin ise 6306 sayılı kanun ve uygulama yönetmeliği kapsamında satışı yapılarak değerlendirilmesine 2/3 çoğunluktan fazlası ile karar verilmiştir.

Riskli yapıların bulunduğu parsellerde, riskli alanlarda ve rezerv yapı alanlarında yapılacak uygulamalar

MADDE 15 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-2/7/2013-28695)

( 2) (Değişik:RG-21/6/2019-30808) Riskli alanlar ve rezerv yapı alanlarında uygulama yapılan etapta veya adada, riskli yapılarda ise bu yapıların bulunduğu parsellerde; yapıların yıktırılmış olması şartı aranmaksızın ve yapının paydaşı olup olmadıkları gözetilmeksizin parsellerin tevhit edilmesine, münferit veya birleştirilerek veya imar adası bazında uygulama yapılmasına, ifraz, taksim, terk, ihdas ve tapuya tescil işlemlerine, yeniden bina yaptırılmasına, payların satışına, kat karşılığı veya hasılat paylaşımı ve diğer usuller ile yeniden değerlendirilmesine (Ek ibare:RG-6/1/2023-32065) , toplantı yapılması gerekmeksizin ve herhangi bir şekil şartına tabi olmaksızın sahip oldukları hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilir. Bu karar anlaşma şartlarını ihtiva eden teklif ile birlikte karara katılmayanlara noter vasıtasıyla veya 7201 sayılı Kanuna göre tebliğ edilir. Bu tebliğde, on beş gün içinde kararın ve teklifin kabul edilmemesi halinde arsa paylarının, Bakanlıkça tespit edilecek veya ettirilecek rayiç değerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılacağı, paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde, riskli alanlar ve rezerv yapı alanlarında rayiç bedeli Bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına resen tescil edileceği, riskli yapılarda ise anlaşma sağlayan diğer paydaşlara veya yapılan anlaşmaya uyularak işlem yapılmasını kabul etmek şartıyla üçüncü şahıslara satılacağı bildirilir.

Basın No: ILN01921386

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