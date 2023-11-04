T.C. BAKIRKÖY 7. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2019/717 Esas

DAVALI : POLİMER PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres : İnönü Mah Halkalı Cad No:174 Küçükçekmece/ İSTANBUL (99860-0 ticaret sicil no)

Davacı AYTEKİN ATEŞ ile davalı POLİMER PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ arasında mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali (Ticari Satımdan Kaynaklanan) davasında davalı şirkete tebligat yapılamadığından bilirkişi raporunun Tebligat Kanununun 28. ve devamı maddeleri uyarınca ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

Mahkememizce alınan 12.01.2023 tarihli bilirkişi raporunda "Neticeden; Davacı tarafından davalı yana yapılan hizmetin ispat edilmesi Asıl 1.469.210,81TL TL işlemiş faiz 29.706,24TL olmak üzere toplamda 1.498.917,05TL Alacak Talep edebileceği" tespit edilmiş olmakla, bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz edebileceğiniz, bilirkişi raporuna karşı talebin bu süre içinde hazırlanmasının çok zor veya imkansız olması ya da özel yahut teknik bir çalışmayı gerektirmesi halinde yine bu süre içinde başvurarak bir defaya mahsus olmak ve iki haftayı geçmemek üzere ek süre isteyebileceğiniz, duruşmanın 08/02/2024 günü saat 10:25' de mahkememizde yapılacağı hususu davalı POLİMER PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ne tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.02/11/2023

Basın No: ILN01925132

#ilan.gov.tr