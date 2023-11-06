Örnek No:55*
T.C.
SAKARYA
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2023/26 VESAYET SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2023/26 VESAYET SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Serdivan İlçesi, Serdivan Köyü, 2446 Parselde Kayıtlı 12.400 M2 Miktarlı Tarla Vasıflı Taşınmazda Kısıtlının 1/2 Hissesinin Satışı Serdivan / SAKARYA
Yüzölçümü : 12.400 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut
Kıymeti : 4.744.550,00 TL KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 21/11/2023 - 10:19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 21/11/2023 - 10:24
06/11/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN01925719
#ilan.gov.tr