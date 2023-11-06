T.C.

SAKARYA

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/26 VESAYET SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/11/2023 - 10:19

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/11/2023 - 10:24

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Sakarya İli, Serdivan İlçesi, Serdivan Köyü, 2446 Parselde Kayıtlı 12.400 M2 Miktarlı Tarla Vasıflı Taşınmazda Kısıtlının 1/2 Hissesinin Satışı Serdivan / SAKARYAYüzölçümü : 12.400 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcutKıymeti : 4.744.550,00 TL KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf

06/11/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01925719

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