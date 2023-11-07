T.C AKÇAKİRAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İhaleye girecek olanların 500.00 (Beşyüz) TL karşılığında Yazı İşleri Müdürlüğünden şartname satın almaları ve muhammen bedelin %3 ünü ihale tarih ve saatinden önce Belediyemiz tahsilat servisine veya Akçakiraz Belediye Başkanlığına ait TR 310001500158007304919034 İBAN

nolu hesaba yatırmaları gerekmektedir.

Akçakiraz Yüzbaşı tapu kütüğüne kayıtlı Arsa niteliğindeki Ada : 460 Parsel : 7 Nolu taşınmazın toplam m² si 44.733,48 m² dir. Bahse konu taşınmazın 1.777,81 m² lik kısmı bir hissedara 41.15373 m² lik kısmı diğer bir hissedara Belediyemize ait olan kısmı ise 1.801,94 m² dir.

Belediyemize ait olan kısmı (1.801,94x1.750,00TL) 3.153.395,00 (ÜçmilyonyüzelliüçbinüçyüzdonbeşTL) muhammen bedel ile 2886 Kanunun 45. Maddesine istinaden Açık Artırma Usulü ile Akçakiraz Belediye hizmet binası Toplantı Salonunda ihale edilecektir.



İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

1- T.C. Kimlik numarasını içeren Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi (Gerçek Kişiler için)

2- İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı,

3-İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifle bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,

4- Geçici teminat (tahmini muhammen bedelin % 3' ü oranında) bedeli ihale saatinden önce yatırıldığına dair makbuzu veya teminat mektubu.

5- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi

6- İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz

İLAN OLUNUR. 03.11.2023