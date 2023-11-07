T.C AKÇAKİRAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Giriş Tarihi: 08.11.2023 00:00
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BELEDİYEMİZİN HİSSELİ ARSA NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZINA AİT SATIŞ İLANI
Belediyemiz Meclisinin 01.08.2023 tarihinde almış olduğu 19 Nolu Meclis kararına ve Belediye Encümeninin 03.11.2023 tarihinde almış olduğu 75 Nolu kararına istinaden satışına karar verilen hissedarı olduğumuz aşağıda niteliği, m2 si ve muhammen bedeli aşağıda belirtilen arsa niteliğindeki taşınmaz 17.11.2023 tarihinde saat 14:00 da Akçakiraz Belediye hizmet binası Toplantı Salonunda ihale edilecektir.
| İhaleye girecek olanların 500.00 (Beşyüz) TL karşılığında Yazı İşleri Müdürlüğünden şartname satın almaları ve muhammen bedelin %3 ünü ihale tarih ve saatinden önce Belediyemiz tahsilat servisine veya Akçakiraz Belediye Başkanlığına ait TR 310001500158007304919034 İBAN
nolu hesaba yatırmaları gerekmektedir.
Akçakiraz Yüzbaşı tapu kütüğüne kayıtlı Arsa niteliğindeki Ada : 460 Parsel : 7 Nolu taşınmazın toplam m² si 44.733,48 m² dir. Bahse konu taşınmazın 1.777,81 m² lik kısmı bir hissedara 41.15373 m² lik kısmı diğer bir hissedara Belediyemize ait olan kısmı ise 1.801,94 m² dir.
Belediyemize ait olan kısmı (1.801,94x1.750,00TL) 3.153.395,00 (ÜçmilyonyüzelliüçbinüçyüzdonbeşTL) muhammen bedel ile 2886 Kanunun 45. Maddesine istinaden Açık Artırma Usulü ile Akçakiraz Belediye hizmet binası Toplantı Salonunda ihale edilecektir.
İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR
1- T.C. Kimlik numarasını içeren Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi (Gerçek Kişiler için)
2- İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı,
3-İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifle bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,
4- Geçici teminat (tahmini muhammen bedelin % 3' ü oranında) bedeli ihale saatinden önce yatırıldığına dair makbuzu veya teminat mektubu.
5- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi
6- İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz
İLAN OLUNUR. 03.11.2023
Basın No: ILN01925048
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