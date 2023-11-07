GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

İKN : 2023/1217148

1-İdarenin a) Adı : TUZLA BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : EVLIYA ÇELEBI MAH. HATBOYU CAD. NO:17 34945 TUZLA/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 4440906 - 2165814773 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

a) Adı : MUHTELİF UNLU MAMULLER ALIMI b) Niteliği, türü ve miktarı : MUHTELİF 47 KALEMDEN OLUŞAN UNLU MAMULLER VE İÇECEK ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : TUZLA İLÇE SINIRLARI İÇERİSİNDE İDARE TARAFINDAN BELİRTİLECEK OLAN YERE/YERLERE YÜKLENİCİ TARAFINDAN TESLİM EDİLECEKTİR. ç) Süresi/teslim tarihi : 01.01.2024 TARİHİNDE İŞE BAŞLANACAK OLUP, 31.12.2024 TARİHİNDE İŞ BİTİRİLECEKTİR. ALIMA SÖZKONU OLAN ÜRÜNLER İDARE TARAFINDAN BELİRTİLECEK TARİHTE İDARE TARAFINDAN BELİRTİLEN YERE/YERLERE YÜKLENİCİ TARAFINDAN TESLİM EDİLECEKTİR. d) İşe başlama tarihi : 01.01.2024 TARİHİNDE İŞE BAŞLANACAKTIR.

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 29.11.2023 - 15:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Tuzla Belediyesi İhale Salonu

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler: Belge Adı Açıklama İŞLETME KAYIT BELGESİ İŞLETME KAYIT BELGESİ GIDA ÜRETİM İZİN BELGESİ GIDA ÜRETİM İZİN BELGESİ

TUZLA BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜMUHTELİF UNLU MAMULLER ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:2-İhale konusu mal alımın3-İhalenin4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İhalede uygulanacak (R) sınır değer katsayısı : 0,71

Basın No: ILN01925387

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