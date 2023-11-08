GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

DARÜLACEZE MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ DARÜLACEZE MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ

İKN : 2023/1241017

1-İdarenin a) Adı : DARÜLACEZE MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ DARÜLACEZE MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : Halil Rıfat Paşa Mahallesi Darülaceze Caddesi No:51 34384 Okmeydanı ŞİŞLİ/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2122201020 - 2122210303 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

a) Adı : 2024 Yılı Yaş Sebze Ve Meyve Alımı b) Niteliği, türü ve miktarı : 58 kalem yaş sebze ve meyve alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Darülaceze Başkanlığı Ayniyat Depoları ç) Süresi/teslim tarihi : Teslim tarihleri 01/01/2024 tarihinden itibaren 1 yıl boyunca parti parti getirilecektir. İhtiyaçlar Taşınır Mal Birimindeki ilgili memur tarafından telefon ve faksla yükleniciye bildirilecek, istenilen malzeme belirtilen tarihte Başkanlığımızın malzeme teslim yeri olan Kiler ambarının önüne getirilmiş olacaktır. Yılda 3 kez faks emrini yerine getirmeyen ve yılda 3 kez istenilen evsafta malzeme getirmeyip hakkında tutanak tutulan firmanın ihale sözleşmesi tek taraflı iptal edilecek ve yasal işlem yapılacaktır. (Yüklenici faks ve telefon numaralarını ilgili memura vermek zorundadır.) Mal Alımları haftada 2 gün idarenin belirlediği günlerde yapılabilecek, teslim saatleri 8:30 ile 09:00 saatleri arasında olacaktır. Teslim edilen gıda maddeleri Kurumumuzun Muayene Komisyonu tarafından Muayene edilir. Muayene Komisyonu evsafına uygun bulmadığı malzemeyi reddedip geri çevirmekle yetkilidir. Muayene Komisyonunca evsafına uygun bulunmayıp geri çevrilen gıda maddeleri aynı gün içerisinde Komisyonun kabul edeceği evsafa uygun olarak Kurumumuz kiler ambarına teslim edilecektir. Başkanlığımız gerektiğinde İstanbul Belediyesi ve Sağlık Bakanlığına Hıfzısıhha Enstitülerinde gelen gıda maddelerinin tetkikini isteyebilir. Sarf edilecek mal Yüklenici tarafından getirilir. Bu tetkiklerin ücretleri ve ulaşım ücretleri yüklenici tarafından ödenir. Yüklenici bu bilimsel rapora uymak zorundadır. Başkanlığımıza gelen gıda maddeleri son kullanma tarihine kadar tazeliğini ve özelliğini kaybetmeyecektir. Her ne şartta olsun son kullanma tarihine kadar bozulan, özelliğini kaybeden gıda maddelerinin ziyanını yüklenici öder. Başkanlığımıza gelen malzemelerin tartımında Kurumumuz kantarı esas alınacaktır. Taşınır Mal Birimindeki ilgili memur tarafından telefonla veya faksla siparişi verilen malzeme Yüklenici firma tarafından olağanüstü haller dışında (deprem, yangın, sel felaketi vs.) mutlaka temin edilerek getirilecektir. Firmaya tanınan süre içinde malzeme gelmediğinde Başkanlığımız istediği yerden malzemeyi temin edecek, fatura bedelinin tamamını Yüklenici firma ceza olarak ödeyecektir. Malzemelerin Başkanlığımıza nakli, yüklenip boşaltılması Yüklenici firmanın araçları ve personeli tarafından yapılacaktır. Teslim edilen malzemelerin kasa, torba, kutu, teneke vs. ambalajlarının geri iadesi satıcı kendisi takip ederek toplayacaktır. Bunların alınmasından, kaybolmasından, kırılmasından, yırtılmasından, eksilmesinden ilgili memurlarımız sorumlu tutulmayacaktır. Her hafta Pazartesi günleri varsa, ambalajlar ilgili yerlerden toplanacaktır d) İşe başlama tarihi : 01.01.2024

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 30.11.2023 - 14:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Halil Rıfatpaşa Mah. Darülaceze Cad. No:51 Okmeydanı-Şişli/İSTANBUL Darülaceze Başkanlığı Sadıka Sabancı Çok Amaçlı Salonu (Darülirfan)

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

2024 Yılı Yaş Sebze Ve Meyve Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:2-İhale konusu mal alımın3-İhalenin4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.





10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Basın No: ILN01927120

#ilan.gov.tr