GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Teslim tarihleri 01/01/2024 tarihinden itibaren 1 yıl boyunca parti parti getirilecektir. İhtiyaçlar Taşınır Mal Birimindeki ilgili memur tarafından telefon ve faksla yükleniciye bildirilecek, istenilen malzeme belirtilen tarihte Başkanlığımızın malzeme teslim yeri olan Kiler ambarının önüne getirilmiş olacaktır. Yılda 3 kez faks emrini yerine getirmeyen ve yılda 3 kez istenilen evsafta malzeme getirmeyip hakkında tutanak tutulan firmanın ihale sözleşmesi tek taraflı iptal edilecek ve yasal işlem yapılacaktır. (Yüklenici faks ve telefon numaralarını ilgili memura vermek zorundadır.) Mal Alımları haftada 2 gün idarenin belirlediği günlerde yapılabilecek, teslim saatleri 8:30 ile 09:00 saatleri arasında olacaktır. Teslim edilen gıda maddeleri Kurumumuzun Muayene Komisyonu tarafından Muayene edilir. Muayene Komisyonu evsafına uygun bulmadığı malzemeyi reddedip geri çevirmekle yetkilidir. Muayene Komisyonunca evsafına uygun bulunmayıp geri çevrilen gıda maddeleri aynı gün içerisinde Komisyonun kabul edeceği evsafa uygun olarak Kurumumuz kiler ambarına teslim edilecektir. Başkanlığımız gerektiğinde İstanbul Belediyesi ve Sağlık Bakanlığına Hıfzısıhha Enstitülerinde gelen gıda maddelerinin tetkikini isteyebilir. Sarf edilecek mal Yüklenici tarafından getirilir. Bu tetkiklerin ücretleri ve ulaşım ücretleri yüklenici tarafından ödenir. Yüklenici bu bilimsel rapora uymak zorundadır. Başkanlığımıza gelen gıda maddeleri son kullanma tarihine kadar tazeliğini ve özelliğini kaybetmeyecektir. Her ne şartta olsun son kullanma tarihine kadar bozulan, özelliğini kaybeden gıda maddelerinin ziyanını yüklenici öder. Başkanlığımıza gelen malzemelerin tartımında Kurumumuz kantarı esas alınacaktır. Taşınır Mal Birimindeki ilgili memur tarafından telefonla veya faksla siparişi verilen malzeme Yüklenici firma tarafından olağanüstü haller dışında (deprem, yangın, sel felaketi vs.) mutlaka temin edilerek getirilecektir. Firmaya tanınan süre içinde malzeme gelmediğinde Başkanlığımız istediği yerden malzemeyi temin edecek, fatura bedelinin tamamını Yüklenici firma ceza olarak ödeyecektir. Malzemelerin Başkanlığımıza nakli, yüklenip boşaltılması Yüklenici firmanın araçları ve personeli tarafından yapılacaktır. Teslim edilen malzemelerin kasa, torba, kutu, teneke vs. ambalajlarının geri iadesi satıcı kendisi takip ederek toplayacaktır. Bunların alınmasından, kaybolmasından, kırılmasından, yırtılmasından, eksilmesinden ilgili memurlarımız sorumlu tutulmayacaktır. Her hafta Pazartesi günleri varsa, ambalajlar ilgili yerlerden toplanacaktır