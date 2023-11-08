İSTANBUL 18. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN BİLDİRİLMİŞTİR

ESAS NO : 2020/119 Esas

MİRAS BIRAKAN/DAVACI : HİKMET IŞIK

MİRASÇI/DAHİLİ DAVACILAR : CİHAN IŞIK - HAYRİYE IŞIK VAKKAS

SEMRA AYŞE POLAT

VEKİLLERİ : Av. NERGİS VAKKAS - Av. MELİS VAKKAS

MİRASÇI/DAHİLİ DAVACILAR : AYLİN CAN - DÖNE IŞIK

MİRAS BIRAKAN/DAVALILAR : AYŞE PERİHAN DURAL- FATMA NESİDE KARDAŞ

MEHMET DURAL

MİRASÇI/DAHİLİ DAVALI : EMİNE JALE DURAL

Miras bırakan davacı vekili tarafından davalılar Haluk Öztap, Ayşe Bilge Öztap, Burhan Öztap, Nilgün Öztap, Nilhan Vatandost, Ayşe Perihan Dural, Mehmet Dural, İsak İllel, Teddy Danon, Fatma Neşide Kardaş, Maliye Hazinesine izafeten İstanbul Muhakemat Müdürlüğü aleyhine 19/02/2020 tarihli dilekçe ile Hikmet Işık'ın dava konusu taşınmaz üzerinde 20 yıldan uzun süre taşınmaza malik sıfatı ile zilyet olmuş, nizansız ve fasılasız olarak kullanmış, ayrıca bu sürede tüm vergilerini ödemiş olduğunu, taşınmazı ilk kullanmaya başladığı tarihten 2018 yılına kadar taşınmazın malik hanesinin boş durumda olduğunu, bu nedenle müvekkilinin TMK. 713/2.maddesi gereği taşınmazı iktisap etmesinin mümkün olduğunu belirterek İstanbul, Kağıthane, 5606 ada ve 9 parsel sayılı taşınmazın müvekkili adına tapuya kayıt ve tesciline, tapu iptal talepleri kabul görmemesi halinde TMK. 724 maddesi kapsamında taşınmaz mülkiyetinin davacı adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesi talebi ile mahkememizde tapu iptali ve tescil davası açılmıştır.

Mahkemenizce dahili davalı Emine Jale Dural'a dava dilekçesi tebliğ edilmemiş olup adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

6100 Sayılı HMK' nun 122/1. Maddesi uyarınca dava dilekçesinin ilanen tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde davaya cevap verebileceğiniz hususu ile cevap dilekçenizin davacı yana tebliğ ve varsa delillerinizin toplanması için şimdilik 100,00TL gider avansını yatırmanız gerektiği hususları ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

İş bu ilan gazetede yayınladığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacaktır. 17/10/2023

Basın No: ILN01926711

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