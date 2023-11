T.C. İSTANBUL 13. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/320 Esas

DAVALI : ALİ OSMAN BULUTOĞLU - REŞİTPAŞA MAH. DEĞİRMENTEPE AYKAN SOK. KAPI NO: 18/18-3 SARIYER/ İSTANBUL

Davacı GELECEK VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ Vekili Av. Uğur ÇAKMAK tarafından; TEKİRDAĞ ili, HAYRABOLU ilçesi, HİSAR mah/köy, 1 Cilt, 51 Aile sıra no, 14 sırada nüfusa kayıtlı, ŞAYAN ve PERİHAN oğlu/kızı, 14/05/1962 dogumlu, aleyhinize açılan Satıcının Açtığı İtirazın İptalidavasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize ve mernis adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün Tebligat Kanunu 28. Devamı maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Ara karar gereğince dava duruşması 21.03.2024 günü saat 10:20''deki duruşmaya davalının bizzat gelmediği veya bir vekil ile kendisini temsil ettirmediği takdirde, Ön İnceleme Duruşmasının yokluğunuzda yapılacağı ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, HMK. nun 147. ve 186. maddeleri gereğince yokluğunda yargılamaya devam edileceği ve karar verileceği, ayrıca HMK.nın 317. Maddesi gereğince dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içinde davaya cevap verebileceğinin ve cevap dilekçesi ile birlikte tüm delillerini açıkca ve hangi vakanın delili olduğunu da belirterek bildirmek ve elinde bulunan delilleri dilekçesine ekleyerek, davacı sayısından bir fazla örnek halinde dosyaya sunmak, başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyaların bulabilmesini sağlayacak bilgileri vermek ve başka kurumlardan getirtilecek her bir belge için gerekli masrafını karşılamak zorunda olduğunun ihtarına,

Tebligat kanunun 31. maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra dilekçenin tebliği edilmiş sayılacağı tebligat yerine geçerli olmak üzere İLANEN tebliğ olunur.

Basın No: ILN01926765

