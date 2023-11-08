T.C. İstanbul Anadolu 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Sayı :2023/537 Esas 03/11/2023 KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı , İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ileDavalılar , ABDUL RASHEED ÇAKAN, ALİYE SERPİL SEFEROĞLU, ARZU DURAK, AYŞE SABİTE AYBARS, ÇİĞDEM KABATAŞ, ERKUT ŞENDOĞAN, FATİH PARLAK, HAYRİ TOLGA AYBARS, HÜBRİYE ÖZDEMİR, İSMAİL HAKKI TAYGUN, MELİS ASLI SARIKAHYA, MERT KASURKA, MERVE DOĞAN, MUHSİN OKKALI, ONUR TOKAT, OZAN KUMBASAR, PERVİN KOŞAR, RAMAZAN EMRE BUDAK, RIDVAN DURAK, SEDEF KABATAŞ, SERDAR UZ arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Tazminat) davası nedeniyle;

"Mahkememizde görülmekte olan davada, Çekmeköy İlçesi, Taşdelen Mahallesi, E:870-Y:1277 parsel sayılı 82,80m2 alanlı taşınmaz ile E:870-Y:1278 parsel sayılı 51,87m2 alanlı taşınmazın öncelikle yargılama sırasında üçüncü kişilere devir, ferağ ve temlikinin önlenmesi için tapu kütüğüne şerh verilmesine karar verilerek; 2942 sayılı yasanın 10. maddesine göre taşınmazların kamulaştırma bedellerinin tespitine, tapu kütüğünde vakıf icaresi, ipotek, haciz, v.s. gibi herhangi bir ayni hak ve takyidat mevcut ise bunların da bedele yansıtılması suretiyle tapuda tüm takyidatlarından arındırılarak davacı idare lehine yol olarak terkinine, mahkeme masrafı ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesi için dava açıldığı, duruşmasının 12/12/2023 günü saat 10:50 tarihinde yapılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye bildirilebileceği, ilgililerin mahkemeye başvurabileceği hususu ilanen tebliğ olunur."

Basın No: ILN01926807

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