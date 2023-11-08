T.C. İSTANBUL ANADOLU 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2021/234 Esas

KARAR NO : 2023/47

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 07/02/2023 tarihli ilamı ile 191/1 maddesi gereğince VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), 1 YIL 8 AY HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile cezalandırılan Mustafa ve Gülhan oğlu, 06/03/1996 doğumlu, Kocaeli, Kandıra, Akdurak mah/köy nüfusuna kayıtlı İBRAHİM BİRCAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli Karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİ TİRAJI 50.000 nin üzerindeGAZETELERİN BİRİNDE VE BİR İNTERNET HABER SİTESİNDE BİR DEFAYA MAHSUS İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 02.11.2023

Basın No: ILN01926742

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