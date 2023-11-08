T.C. İZMİR 6. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Sayı :2022/800 Esas 01/11/2023 İLAN

Davacı , TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ileDavalılar , YÜCEL ÜRETEN, A GRUP TIBBİ ÜRÜNLER İNŞAAT TURİZM GIDA OTOMOTİV İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ arasında mahkememizde görülmekte olan Ticari Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar (İtirazın İptali) davası nedeniyle;

Davalı YÜCEL ÜRETEN'e gönderilen tebligatlar bila tebliğ iade olup adres araştırmasında da adres tespit edilemediğinden dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; İzmir 19. İcra Müdürlüğünün 2021/7879 E. sayılı dosyası ve İzmir 20.İcra müdürlüğünün 2021/7832 sayılı dosyaları üzerinden icra takibi başlatıldığı, davalının kredi sözleşmesine kefil sıfatıyla imza attığını, itiraz nedeniyle takibin durduğunu bildirerek, İzmir 19. İcra Müdürlüğünün 2021/7879 E. sayılı dosyası ve İzmir 20.İcra müdürlüğünün 2021/7832 sayılı dosyaları üzerinden başlatılan icra takiplerinin devamına ve takip konusu borcu takip tarihleri itibariyle işleyecek faizi ile ödemesine, alacağın %20'sinden aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatınakarar verilmesini talep etmiştir.

İlanen tebligat, Tebligat Kanunu'nun 31.maddesi gereğince gazetedeki son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılır.

HMK 122.ve 127. Maddeleri gereğince dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde HMK 129. Maddesine uygun şekilde düzenlenen cevap dilekçesini ibraz etmek üzere dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 haftalık süre verilmesine, İş bu ilan gazetede yayın tarihinden yasal süreye (2 hafta) ilaveten 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan ve ihtar olunur.

Basın No: ILN01926780

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