T.C. MADEN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2023/45 Esas

Dava konusu olan Elazığ İli, Maden İlçesi, Kızıltepe Köyü, 124 Ada 59 Parsel sayılı taşınmazın 4.424,49 m 'si hakkında " 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 4650 maddesi gereğince Elazığ -Diyarbakır Ayr. Hazar İl Yolu işi için" kamulaştırma kararı alınmış olup taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması nedeni ile kamulaştıran kurumca 2942 Sayılı yasa uyarınca mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası açıldığı hususu ilgililere ilanen duyurulur.

Basın No: ILN01926784

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