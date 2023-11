İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İl/ilçe Mahalle Ada No Parsel No Muhammen Bedel

(Aylık) Geçici Teminat Bedeli İhale Tarihi ve Saati İstanbul/Üsküdar Burhaniye 1326 60 Parsel Yanı 339.000,00-TL 366.500,00-TL 23.11.2023

10:30

1- Aşağıda tabloda nitelikleri belirtilen, Belediyemiz tasarrufundaki, Üsküdar İlçesi, Burhaniye Mahallesi, 218 pafta, 1326 ada, 60 parsel yanı 22.600,00 m² alanlı parkın, genel güvenliğinin sağlanabilmesi, bakım ve temizlik gibi kamu hizmetleri karşılığı kullanımı amacıyla 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre 3 (üç) yıl süre ile kiraya verilecektir.

2- İhale, Encümen Salonunda 23.11.2023 tarihinde Perşembe günü saat 10:30'da yapılacaktır.

3- İhale genel şartnamesi, Üsküdar Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden görülebilir ve 1.000,00-TL (Bintürklirası) ücret karşılığında satın alınabilir.

4- Kapalı teklif usûlü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak, geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dahil edilmek suretiyle yapılır. Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.

5- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

a) İstekliler söz konusu kiralama ihalesine katılabilmek için muhammen kira bedeli üzerinden 3 (üç) yıllık kira tutarının %3'ü (yüzde üç) nispetinde geçici teminat bedelini yatırdığına dair makbuz veya geçici teminat mektubunu ibraz edecektir.

b) İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır.

c) Gerçek kişiler için Nüfus Cüzdanı sureti ve İkametgah Belgesi,

d) T.C. vatandaşı olmak,

e) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, vergi levhası.

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

g) Tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.

i) Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge.

j) Vergi ve SGK borcu olmadığına dair alınmış belge.

k) Dernek ve Vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.

6- Şirket ya da şahıslardan istenen belgelerin asıl olması gerekmektedir.

7- Teklif edilen kira bedeli aylık ödenecek olup, izleyen yıllarda kira bedeli TÜFE (on iki aylık ortalamalara göre) arttırılacaktır.

8- Kiralama ihalesine teklif verecekler; müracaat dosyalarını ihale genel şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 22.11.2023 tarihi Çarşamba günü saat 15.00'a kadar Üsküdar Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdaresinin saat ayarı esastır.

9- İhale komisyonu (Belediye Encümeni), gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

İLAN OLUNUR.

