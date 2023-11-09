T.C. DİDİM (YENİHİSAR) AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/229 Esas

SayınSUAT VARGEL-25258466446

Davacı YELİZ VARGEL ileDavalı SUAT VARGEL arasında mahkememizde görülmekte olan Tanıma Ve Tenfiz davası nedeniyle;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptının yurt dışı adresinize davetiye çıkarılmış olup, davetiyenin iade döndüğünü, Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı, tüm duruşma zabıtların gereğince duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 22/02/2024 günü saat: 10:10'da olup; Dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliginden itibaren HMK.nun 317/2. Maddesi uyarıca, 2 haftalık KESİN süre içerisinde cevap dilekçesi sunabileceginiz, yine bu süre içerisinde HMK.nun 318/1. maddesi uyarınca tüm delillerinizi açıkça ve hangi vakıanın delili oldugunu da belirterek bildirmek; elinizde bulunan delilleri dilekçenize eklemek ve baska yerlerden getirilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini saglayan bilgilere dilekçenizde yer vermek, zorunda oldugunuz HMK'nın 317, 318 ve 319. 139. maddeleri uyarınca davalı Suat VARGEL duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu dava dilekçesi, tensip zaptı, tüm duruşma zabıtları ve ön inceleme duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.18/09/2023

Basın No: ILN01927505

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