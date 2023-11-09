T.C. İstanbul Anadolu 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2016/147 Esas

DAVALI : OSMAN GÖKBAĞ -(TC. 346****5828)

Mahkememize açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan yargılamasında;

Bilirkişi raporu tanzim edilmiş olup; raporu özetle; Dava konusu Kartal İlçesi, Yakacık Mah., 929 ada, 4 parselde kayıtlı taşınmazın Büyükçekmece 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2016/692 esas ve 2017/563 karar sayılı ilamı uyarınca kabul edilen mirası ve diğer mirasçılık belgelerine göre davalının mirasçılarının paylarının toplam değerinin 336.060,00 TL olduğuna ilişkin ek rapor düzenlenmiştir.

"Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur."

Durusma Günü: 14/03/2024 günü saat: 09:30'a bırakılmış olup duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01927937

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