T.C. KAYSERİ 2. AİLE MAHKEMESİ

Dosya No : 2023/792 Esas

DAVACI : AHMED HABBAŞ -Kocasinan/Kayseri

DAVALI : MARAM HABBAŞ - (Suriye Uyruklu)

DAVA TÜRÜ : Velayet (Velayetin Kaldırılması (TMK m.348))

DAVA TARİHİ : 28/09/2023

Davacı AHMED HABBAŞ tarafından davalı MARAM HABBAŞ aleyhine Mahkememizde açılan 2023/792 Esas sayılıvelayetin kaldırılması davasında, davalı MARAM HABBAŞ'a tebligat yapılamadığı ve yapılan tüm adli ve idari araştırmalar sonucunda davalının adresinin tespit edilemediği anlaşılmakla, Mahkememizce davalı MARAM HABBAŞ'a dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğ edilmesine dair ara karar verilmiştir.

Davacı tarafından davalı aleyhine Mahkememizde açılmış olan velayetin kaldırılması davasındaki 28/09/2023 tarihli dava dilekçesinde; Sabah Habbaş isimli çocuğun velayetinin kaldırılmasına, vasiliğin davacı Ahmed Habbaş'a verilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesi talep edilmiştir.

HMK'nın 122, 127 ve 128. maddeleri gereğince davalı MARAM HABBAŞ'ın işbu ilan edilen dava dilekçesine karşı iki hafta içerisinde cevap verebileceği, süresinde cevap dilekçesi verilmemesi halinde dava dilekçesindeki iddia edilen vakıaları inkar etmiş sayılacağı, cevap dilekçesini bu sürede hazırlamasının çok zor yahut imkansız olması halinde iki hafta içinde mahkememize müracaatı halinde bir ayı geçmemek üzere davalıya ek süre verilebileceğihususu ve duruşmanın 09/01/2023 günü saat 15:50'a bırakıldığı dava dilekçesi ve tensip zaptının davalıya tebliği yerine geçerli olmak üzere Tebligat Kanunu'nun 28. ve devamı maddeleri uyarınca İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 17/10/2023

Basın No: ILN01928061

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