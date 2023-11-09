T.C. ÖDEMİŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/185 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

İzmir İli,Ödemiş İlçesi,Çayır Mahallesi 257 ada 17 parsel sayılı, tamamı 1.112,93m² olan taşınmazın, 1.073,92 m²'lik kısmının ; TEDAŞ tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiş olup taşınmaza20.046,51- TL bedel takdir edilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan TEDAŞ'tır.

İlgili kişilerin kamulaştırma kanunun 10 maddesi gereğince tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin TEDAŞ'a yöneltileceği,

Kamulaştırma kanunun 14. maddesinde öngörülen 30 gün süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazların kamulaştırmayı yapanTEDAŞ'a adınatescil edileceği,

Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına VAKIFBANK Ödemiş Şubesine yatırılacağı

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği

Duruşmanın 18/01/2024 günü saat 11:40'da yapılacağı 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 06/11/2023

Basın No: ILN01927390

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