T.C. SAMSUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/1235 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel tespiti ve tescil) davası nedeniyle;

Davacı T.C. Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından davaya konu Samsun İli Tekkeköy İlçesi Tekkeköy Mahallesi 609 ada 1-A ve 1-C parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilmiş olup, Kıymet Takdir Komisyonunun raporunun düzenlenmesinden sonra taşınmaz maliki olan davalı Eti Bakır Anonim Şirketi ile uzlaşma sağlanamadığından Mahkememize 2023/1235 Esas numaralı tespit ve tescil davası açılmıştır. Bu dava sonucunda tespit edilecek bedel T.C. Ziraat Bankası Saathane Şubesine davalılar adına açılacak hesaba yatırılacaktır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 02/11/2023

Basın No: ILN01927499

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