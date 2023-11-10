Sayın Kadriye Erdal, İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Erenköy Mah. Şemsettin Günaltay Cad. No:149 numaralı adreste, 102 pafta, 413 ada, 20 parselde kayıtlı Günaltay Apartmanının arsa sahiplerindensiniz.

Sizin de bildiğiniz üzere, yukarıda bilgileri yazılan taşınmaz üzerindeki yapının riskli olduğu tespit edilmiş olup, tebligatlar tüm arsa sahiplerine yapılmış ve akabinde riskli yapı tespiti kesinleşmiştir. Söz konusu "6306 Sayılı kanun gereğince riskli yapıdır" şerhi taşınmaz tapu kaydının beyanlar hanesine 02.08.2013 tarih ve 22702 yevmiye numarası ile işlenmiştir. Bu kapsamda ilgili idare tarafından maliklere 6306 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği gereğince binayı boşaltıp yıktırmaları tebliğ edilmiştir. 6306 sayılı Yasanın 6. maddesinin birinci fıkrası uyarınca ve yine aynı yasanın Uygulama Yönetmeliği'nin 15/2 maddesince; "Parsellerin tevhit edilmesine, münferit veya birleştirilerek veya imar adası bazında uygulama yapılmasına, ifraz, taksim, terk, ihdas ve tapuya tescil işlemlerine, yeniden bina yaptırılmasına, payların satışına, kat karşılığı veya hasılat paylaşımı ve diğer usuller ile yeniden değerlendirilmesine esas karar alınmak üzere toplantı yapılması gerekmeksizin ve herhangi bir şekil şartına tabi olmaksızın sahip oldukları hisseleri oranında paydaşların 2/3 arsa payının üzerindeki bir çoğunluk" tarafından binanın yıkılarak yeniden kat (arsa payı) karşılığı şeklinde yaptırılması hususunda karar alınmış ve kentsel dönüşüm işlemleri hızlandırılmıştır.

Bu kapsamda Afa Hastane Poliklinik ve Sağlık Hizmetleri Limited Şirketi isimli müteahhit firması ile binanın yıkılarak yeniden kat (arsa payı) karşılığı şeklinde yaptırılması hususunda 2/3 arsa payının üzerindeki bir çoğunluk ile riskli binanın yıkılıp yeniden yapılması amacıyla Kadıköy 9.Noterliğinde 24.06.2015 tarih 24693 yevmiye, Kadıköy 9.Noterliğinde 17.08.2015 tarih 32552 yevmiye, Kadıköy 9.Noterliğinde 01.07.2016 tarih 26990 yevmiye numaralı, Kadıköy 34.Noterliğinde 04.01.2023 tarih 02652 yevmiye numaralı Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı (Kat) Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri ve ekleri ile Kadıköy 34.Noterliğinde 06.09.2022 tarih 32921 yevmiye numaralı, Kadıköy 34.Noterliğinde 05.10.2022 tarih 36622 yevmiye numaralı, Kadıköy 34.Noterliğinde 13.12.2022 tarih 54363 yevmiye numaralı ve Kadıköy 34.Noterliğinde 13.12.2022 tarih 54364 yevmiye numaralı Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı (Kat) Karşılığı İnşaat Tadil Sözleşmeleri ve ekleri, temsil heyeti vekaletnamesi, müteahhit vekaletnamesi ve belediyeye sunulacak muvafakatnameye aynen muvafakat edilerek, sözleşmedeki şartlar doğrultusunda 2/3 arsa payının çok üzerinde bir çoğunluk ile ilgili sözleşmeler ve ekleri, temsil heyeti vekaletnamesi, müteahhit vekaletnamesi ve belediyeye sunulacak muvafakatname imzalanmış olup muafiyet alınmıştır.

Bu sürecin devamında 13.11.2022 tarihli Bina Ortak Karar Protokolü akdedilmiştir. Bahse konu kararda 6306 sayılı yasa çerçevesinde riskli bina Ekip Taşınmaz Değerleme Danışmanlık A.Ş.'ye ait 09.11.2022 tarihli ve 2022-329 rapor numaralı Gayrimenkul Değerleme Raporu'nun okunduğu görülmüş olup, bu rapor doğrultusunda yukarıda bahsi geçen Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı (Kat) Karşılığı İnşaat Sözleşmesi ve ekleri, temsil heyeti vekaletnamesi, müteahhit vekaletnamesi ve belediyeye sunulacak muvafakatname 6306 sayılı yasa kapsamında 2/3 arsa payının çok üzerinde bir çoğunlukla imzalanmıştır. 6306 sayılı Yasanın Uygulama Yönetmeliği'nin 15/2 maddesi uyarınca söz konusu Bina Ortak Karar Protokol'ü toplantı yapılmasına ve herhangi bir davet, bildirim, çağrı vb. gibi şekil şartına gerek olmaksızın kanunlara ve usulüne uygunca düzenlenerek imza altına alınmıştır.

Şayet bahsi geçen Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı (Kat) Karşılığı İnşaat Sözleşmesi ekleri, temsil heyeti vekaletnamesi, müteahhit vekaletnamesi ve muvafakatnameyi imzalar iseniz zemin katta bulunan 18 numaralı 45.28 net metrekareli bağımsız bölüm tarafınıza verilecektir.

6306 sayılı Yasanın Uygulama Yönetmeliği'nin 15/A maddesinde yazılı "a) Maliklerin en az üçte iki çoğunlukla anlaştıklarına dair anlaşan maliklerce imzalı karar tutanağı veya anlaşan maliklere ait sözleşme veya vekâletname örnekleri gibi belgeler, b) Maliklerin en az üçte iki çoğunluğu ile karar alındığının ve anlaşma şartlarını ihtiva eden teklifin noter vasıtasıyla veya 7201 sayılı Kanuna göre karara katılmayan malike bildirilerek kabulü için on beş gün süre verildiğine dair belgeler, c)Üçte iki çoğunlukla alınan karara katılmayan maliklere ait taşınmazların Sermaye Piyasası Kuruluna kayıtlı olarak faaliyet gösteren lisanslı değerleme kuruluşlarına tespit ettirilen değerine ilişkin belgeler, ç) Satışı yapılacak arsa paylarının maliklerinin tebligata elverişli adres bilgileri," şeklinde en az üçte iki çoğunluğu ile alınan karara katılmayan maliklerin arsa paylarının satışı için Kadıköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne gerekli başvurular yapılmıştır.

Bu husus 6306 sayılı Yasanın Uygulama Yönetmeliği'nin 15/2 maddesince "Bu karar anlaşma şartlarını ihtiva eden teklif ile birlikte karara katılmayanlara noter vasıtasıyla veya 7201 sayılı Kanuna göre tebliğ edilir. Bu tebliğde, on beş gün içinde kararın ve teklifin kabul edilmemesi halinde arsa paylarının, Bakanlıkça tespit edilecek veya ettirilecek rayiç değerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılacağı, paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde, riskli alanlar ve rezerv yapı alanlarında rayiç bedeli Bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına resen tescil edileceği, riskli yapılarda ise anlaşma sağlayan diğer paydaşlara veya yapılan anlaşmaya uyularak işlem yapılmasını kabul etmek şartıyla üçüncü şahıslara satılacağı bildirilir." şeklindeki düzenlemiş olup 2/3 arsa payının üzerindeki bir çoğunluk ile varılan anlaşma neticesinde imzalanan sözleşme ve ekleri, temsil heyeti vekaletnamesi, müteahhit vekaletnamesi ve belediyeye sunulacak muvafakatnamesine katılmamanız halinde yapılacak başvuru neticesinde payınız öncelikle anlaşma sağlayan diğer arsa sahiplerine, olmaz ise üçüncü kişilere satılacaktır.

Sayın Kadriye Erdal, işbu ilanen müteakip en geç 15(onbeş) gün içerisinde İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Sahrayıcedit Mahallesi, Güzide (Derya) Sokak, No:11/7 adresinde mukim 0543 727 22 21 telefon numaralı Av. Çiğdem Kezer ile iletişime geçmeniz ve kimlik belgesi, rayiç belgesi, 10 adet güncel vesikalık fotoğraf, var ise vekaletname gibi gerekli evrakları tarafımıza ulaştırıp 2/3 arsa payının üzerindeki bir çoğunluk ile varılan anlaşma neticesinde imzalanan sözleşme ve eklerini, temsil heyeti vekaletnamesi, müteahhit vekaletnamesi ve belediyeye sunulacak muvafakatnamesini belirteceğimiz noterlikte, belirteceğimiz gün, saat ve tarihte bulunarak imzalamanız, aksi halde ise bağımsız bölümünüze ilişkin arsa payının, Bakanlıkça tespit edilecek veya ettirilecek rayiç değerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılacağı, paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde, yapılan anlaşmaya uyularak işlem yapılmasını kabul etmek şartıyla üçüncü şahıslara satılacağı, üçüncü şahıslara satış yapılıncaya kadar satış işleminin tekrarlanacağı tarafınıza bildirilir.

Basın No: ILN01929788

#ilan.gov.tr