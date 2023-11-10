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Giriş Tarihi: 11.11.2023 00:00

MUĞLA SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2022/1059
KARAR NO : 2023/1288
Mahkememize açılan Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davası nedeniyle 24947406916 TC kimlik numaralı MEHMET BÜLENT GÜMÜŞEL'e tüm araştırmalara rağmen tebligata elverişli adresi tespit edilemediğinden, gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Mahkememizin 2022/1059 Esas sayılı dosyasında Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasında, 10/05/2023 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararında; Davacı tarafından açılan davanın KABULÜ ile Muğla ili, Ula ilçesi, Köprübaşı Mahallesi, 5 ada 24 parsel sayılı taşınmaz üzerinde tarafların el birliği ile mülkiyet durumlarının paylı mülkiyete DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE VE 28546147782 T.C. Kimlik numaralı Nuray Karaman'ın hissesinin 23/24, 24947406916 T.C. Kimlik numaralı Mehmet Bülent Gümüşel'in hissesinin 1/24, olarak TESPİTİNE ve bu hisse oranları üzerinden taşınmazın taraflar adına tapuya TESCİLİNE,karar verildiği hususu, ilgililere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01928532

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MUĞLA SULH HUKUK MAHKEMESİ
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