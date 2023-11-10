T.C. BESNİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/239 Esas DAVALI: MUSTAFA ÖMEROĞLU 20761927194 T.C kimlik numaralı Yeşilova mah. Hacı muhtar Küme Evleri No:4 İç Kapı No:1 ARABAN /GAZİANTEPDavacı tarafından aleyhinize açılan Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar(Yasal Mal Rejiminin Mal Ayrımına Dönüşümü) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce yukarıda belirtilen adresinize bilirkişi raporu ve duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamadığından "Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur" ihtarına göre bilirkişi raporu ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Basın No: ILN01929119

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