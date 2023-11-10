T.C. SAKARYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/433 Esas Konu : Gaiplik İlanıHAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ ileHÜSEYİN KAYYIMI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Muvazaa (TBK M.19)) davası nedeniyle; Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Güneşler Mahallesi Çayırlar mevkisinde kain 1 pafta 2 parsel sayılı taşınmazda malik Hüseyin'in gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 06/11/2023

Basın No: ILN01928560

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