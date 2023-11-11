2024 YILI TEKNİK BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI

İSTANBUL TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

İKN : 2023/1226944

1-İdarenin a) Adı : İSTANBUL TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ b) Adresi : Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Sıraselviler Caddesi No:52 Beyoğlu /İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 0(212) 909 50 00 (1136) - 0(212) 909 51 99 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

a) Adı : 2024 Yılı Teknik Bakım Onarım Hizmet Alımı b) Niteliği, türü ve miktarı : 12 Kalem Hizmet Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 12(Onİki) aydır d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır.

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 04.12.2023 - 14:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplantı Salonu Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Sıraselviler Caddesi, No:52 Beyoğlu/İstanbul

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgelere ait bilgiler: Yüklenici veya Alt Yükleniciden İstenen Belgeler:

1-) Merkezi Bina Otomasyon Sistemi Periyodik Bakımı İçin İstekli Firmalardan İstenilen Belgeler: Teknik Şartnameye Uygunluk Beyanı, TSE Hizmet Yeterlilik belgesi, İSO 9001 Kalite Belgesi/belgelerini Yeterlilik Tablosunda beyan edilmesi gerekmekte olup, talep edildiği takdirde idaremize teslim edilecektir.

2-) Asansör Periyodik Bakımı İçin İstekli Firmalardan İstenilen Belgeler: Teknik Şartnameye Uygunluk Beyanı, TSE Hizmet Yeterlilik belgesini/belgelerini Yeterlilik Tablosunda beyan edilmesi gerekmekte olup, talep edildiği takdirde idaremize teslim edilecektir.

3-) Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) Periyodik Bakımı İçin İstekli Firmalardan İstenilen Belgeler: ISO 9001 Kalite Belgesi, Teknik Şartnameye Uygunluk Beyanı, TSE Hizmet Yeterlilik belgesini/belgelerini Yeterlilik Tablosunda beyan edilmesi gerekmekte olup, talep edildiği takdirde idaremize teslim edilecektir.

4-) Jeneratör Periyodik Bakımı İçin İstekli Firmalardan İstenilen Belgeler: ISO 9001 Kalite Belgesi, Teknik Şartnameye Uygunluk Beyanı, TSE Hizmet Yeterlilik belgesini/belgelerini Yeterlilik Tablosunda beyan edilmesi gerekmekte olup, talep edildiği takdirde idaremize teslim edilecektir.

5-) Yangın Algılama ve Alarm Sistemi Periyodik Bakımı İçin İstekli Firmalardan İstenilen Belgeler: ISO 9001 Kalite Belgesi, Teknik Şartnameye Uygunluk Beyanı, TS 13345 veya TS 12849 Hizmet Yeterlilik belgesini/belgelerini Yeterlilik Tablosunda beyan edilmesi gerekmekte olup, talep edildiği takdirde idaremize teslim edilecektir.

6-) Medikal Gaz Sistemi Periyodik Bakımı İçin İstekli Firmalardan İstenilen Belgeler: ISO 9001 Kalite Belgesi, Teknik Şartnameye Uygunluk Beyanı, TSE Hizmet Yeterlilik belgesini/belgelerini Yeterlilik Tablosunda beyan edilmesi gerekmekte olup, talep edildiği takdirde idaremize teslim edilecektir.

7-) Trafo İşletme Sorumluluğu ve Kompanzasyon Sistemleri Periyodik Bakımı İçin İstekli Firmalardan İstenilen Belgeler: TSE Hizmet Yeterlilik belgesi, ISO 9001 Kalite Belgesi, 1 Kv Altı ve 1 Kv Üstü Tesisler Tescil Belgesi, Topraklama Yetkilendirme Belgesi, YG Tesislerinde İşletme Sorumluluğu Yetkilendirme Belgesi, Teknik Şartnameye Uygunluk Beyanı belgesini/belgelerini Yeterlilik Tablosunda beyan edilmesi gerekmekte olup, talep edildiği takdirde idaremize teslim edilecektir.

8-) Pis Su Kuyuları ve Hidrofor Sistemi Periyodik Bakımı İçin İstekli Firmalardan İstenilen Belgeler: Teknik Şartnameye Uygunluk Beyanı belgesini/belgelerini Yeterlilik Tablosunda beyan edilmesi gerekmekte olup, talep edildiği takdirde idaremize teslim edilecektir.

9-) İzolasyon Panoları ve Ameliyathane Kontrol Panelleri Periyodik Bakımı İçin İstekli Firmalardan İstenilen Belgeler: ISO 9001 Kalite Belgesi, Teknik Şartnameye Uygunluk Beyanı, TSE Hizmet Yeterlilik belgesini/belgelerini Yeterlilik Tablosunda beyan edilmesi gerekmekte olup, talep edildiği takdirde idaremize teslim edilecektir.

10-) Chıller Soğutma Sistemi Periyodik Bakımı İçin İstekli Firmalardan İstenilen Belgeler:ISO 9001:2015 Kalite Belgesi, Teknik Şartnameye Uygunluk Beyanı, TSE TS12850 Hizmet Yeterlilik belgesini/belgelerini Yeterlilik Tablosunda beyan edilmesi gerekmekte olup, talep edildiği takdirde idaremize teslim edilecektir.

11-) Brülör ve Kazan Periyodik Bakımı İçin İstekli Firmalardan İstenilen Belgeler: ISO 9001 Kalite Belgesi, Teknik Şartnameye Uygunluk Beyanı, TSE Hizmet Yeterlilik belgesini/belgelerini Yeterlilik Tablosunda beyan edilmesi gerekmekte olup, talep edildiği takdirde idaremize teslim edilecektir.

12-) Klima Santralleri ve Fancoil Sistemi Periyodik Bakımı İçin İstekli Firmalardan İstenilen Belgeler:ISO 9001:2015 Kalite Belgesi, Teknik Şartnameye Uygunluk Beyanı, TSE TS12850 Hizmet Yeterlilik belgesini/belgelerini Yeterlilik Tablosunda beyan edilmesi gerekmekte olup, talep edildiği takdirde idaremize teslim edilecektir.



Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. İsteklilerden bu bilgilerin tevsik edilmesinin istenilmesi halinde, söz konusu belgelerin, bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.

İş ortaklıklarından birinin istenilen belgeye ilişkin bilgiyi belirtmesi yeterlidir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.

Kamu ve Özel sektörde gerçekleştirilmiş ve tek sözleşmeye bağlanmış her türlü teknik bakım ve onarım hizmeti işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

2024 Yılı Teknik Bakım Onarım Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:2-İhale konusu hizmet alımın3-İhalenin4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını yeterlik bilgileri tablosunda belirteceklerdir.4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.



10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Basın No: ILN01929357

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