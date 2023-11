T.C. İZMİR 3. AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2021/753 Esas

2023/579 Karar

Davalı:ÜMİT YEŞİL (T.C.64....96)

Davalının bilinen son adresi: Evka Mah., 16. Cadde, C Blok, No:4, D.1, 50400 Nevşehir

Davacı Kseniya Yeşil tarafından davalı Ümit Yeşil aleyhine mahkememizde açılan boşanma davasında yapılan yargılama sonunda 10/10/2023 tarihinde davanın kabulü ile tarafların TMK.nun 166/4 maddesi gereğince boşanmalarına, tarafların müşterek çocuğu 04/06/2011 doğumlu Elif Yeşil'in velayetinin davacı anneye bırakılmasına, Her ayın 1. ve 3. Hafta sonları Cumartesi günü saat 10:00 ile Pazar günü saat 17:00 arasında, dini bayramların 2. günü saat 09:00'dan 21:00'a kadar, yarı yıl tatilinin ilk haftası cumartesi günü saat 10:00'dan takip eden cumartesi günü saat 10:00'a kadar bir hafta süre ile ayrıca her yıl 1 Temmuz günü saat 10:00'dan 31 Temmuz günü saat 17:00'a kadar bir ay süre ile davalı babanın velayeti davacı anneye bırakılan çocuğu yanına aldırmak sureti ile görebilmesine, Böylelikle baba ile çocuk arasında kişisel ilişki kurulmasına,velayeti anneye verilen küçüklerin eğitim ve sağlığı konusunda bulunduğu okul ya da sağlık kuruluşu binasında idarenin belirleyeceği uygun yer ve süre içinde bir görevli yanında kişisel ilişki kurma kapsamında babaya bilgi edinme ve ziyaret edinme hakkı verilmesine,TMK.nun 353. ve tüzüğün 4.maddesi uyarınca boşanma ile çocuğun velayeti bırakılan eşin kendilerine tanınan (30) günlük sürede çocuğun varsa mal varlığının dökümünü gösteren bir defter vermesine ve bu mal varlığında veya yapılan yatırımlarda gerçekleşecek önemli değişikleri bildirmesine, çocuğun mallarını yönetmekte özen gösterilmemesi halinde TMK.nun 360. ve 361. maddelerinde gösterilen tedbirlerin re'sen alınabileceğinin velayet kendisine bırakılan velilere hatırlatılmasına, tarafların müşterek çocuğu 04/06/2011 doğumlu Elif Yeşil için dava tarihi olan 07/12/2021 tarihinden geçerli olmak üzere aylık 1.000,00 TL tedbir nafakasının davalı babadan alınarak davacı anneye verilmesine, boşanma kararının kesinleştiği tarihten itibaren müşterek çocuk Elif Yeşil için aylık 1.250,00 TL iştirak nafakasının davalı babadan alınarak davacı anneye verilmesine, bakiye kalan 210,55 TL harcın davalıdan tahsiline, toplam 11.232,10 TLyargılama giderlerinin ve 17.900,00TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine dair verilen karar taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nde istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, işbu karar tüm aramalara rağmen adresi bulunamayan davalı Ümit Yeşil'e ilanen tebliğ olunur.

İş bu tebliğin, ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kendisine tebliğ olunur. 27/10/2023

Basın No: ILN01930409

#ilan.gov.tr