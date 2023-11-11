T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 6. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 12.11.2023 00:00
ESAS NO : 2021/38 Esas
DAVALI : NAHREEN AHMED - TC Kimlik Numarası: 99207092772
Davacı tarafından aleyhinize açılan Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Arsa Paylarının Düzeltilmesi) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce davalı NAHREEN AHMED'in açık adresi tespit edilemediğinden tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup ;
Davacı tarafından aleyhinize açılan dava konusu 'İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Hoşdere Köyü, 551 Ada, 1 Parselde kayıtlı' taşınmazın arsa paylarının yeniden düzenlenmesi hususunda 14/03/2024 günü saat: 10:35'te duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi takdirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur.
Basın No: ILN01930417
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