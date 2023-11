ANTALYA 8. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/315

KARAR NO : 2023/452

DAVALI : ALENA DVURECHYNSKAYA ORUÇ - RUSYA FEDERASYONU UYRUKLU

Davacı TEVFİK ORUÇ tarafından davalı ALENA DVURECHYNSKAYA ORUÇ aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

1-Davacının boşanma davasının KABULÜ ile, Diyarbakır İli, Ergani İlçesi, Gözlü Köyü/mah. Cilt 70, hane 36'de nüfusa kayıtlı, Mehmet ve Fatma oğlu, 16/03/1978 doğumlu, 39364154432 Tc kimlik nolu davacı TEVFİK ORUÇ ile Rusya Federasyonu Uyruklu ALENA DVURECHYNSKAYA'nın T.M.K.166/1 maddesi uyarınca evlilik birliğinin temelden sarsılmasınedeniyle BOŞANMALARINA,

2-Tarafların müşterek çocukları Muhammed Mustafa, Ayşe ve Mehmet Fatih'in velayetinin davacı babaya verilmesine,

3-Velayeti davacıya verilen müşterek çocuklar Muhammed Mustafa, Ayşe ve Mehmet Fatih ile davalı arasında her ayın 2. ve 4. Cumartesi günü saat 9:00 ile ertesi günü saat 17:00 arasında dini bayramların 2.günü saat 9:00 ile ertesi günü saat 17:00 arasında, sömestre tatilinin ilk Cumartesi günü saat 9.00 ile tatilin 7.günü saat 17.00 arasında ve her yılın Temmuz ayının 1.günü saat 9:00 ile 31.günü saat 17:00 arasında şahsi münasebet kurulmasına,

4-Talep bulunmadığından iştirak nafakası takdirine yer olmadığına,

5-Talep bulunmadığından maddi manevi tazminat ve yoksulluk nafakası takdirine yer olmadığına,

6-Dava adli yardım talepli açıldığından başlangıçta alınmayan 80,70 TL başvuru harcı ile 179,90 TL peşin harcın davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,

7-Dava adli yardım talepli açıldığından hazince karşılanan 2 adet e tebligat ücreti 20,00 TL ve 2 adet ilanen tebligat ücreti olan 4.939,48‬ TL olmak üzere toplam 4.959,48‬ TL yargılama giderinin davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,

8-Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden yürürlükte bulunan AAÜT'ye göre taktir ve hesap edilen 9.200,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

9-Kullanılmayan gider avansının karar kesinleştiğinde yatıran tarafa iadesine,

Dair, davacı ve davacı vekilinin yüzlerine karşı kararın tebliğinden itibaren Antalya Bölge Adliye Mahkemesinde 2 hafta içerisinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı.

Teblig yerine geçmek tebligatın ilan tarihinden itibaren 7 Gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu İLANEN tebliğ olunur. 07/11/2023

