KADİRLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2014/467

KARAR NO : 2023/188

Mahkememizin 11/05/2023 tarihli 2014/467 Esas ve 2023/188 karar sayılı davacısı Karayolları Genel Müdürlüğü, davalısı Ali Oğuz ve arkadaşları olan dava konusu Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) olan ve davanın kabulüne dair verilen gerekçeli karar ile bu karara karşı yapılan davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekili Av. Münevver Melike BABACAN'ın 19/07/2023 tarihli İstinaf dilekçesinin, yargılama aşamasında yapılan tebligat tüm aramalara rağmen kendisine ulaşılamayan Davalılar Nergiz Serekbasan, Hüsne Altan, İbrahim Onat, Mehmet Karakaya, Mehmet Onat ve Muharrem Hayırlı tebliğ edilemediğinden, mezkur gerekçeli karar ve istinaf dilekçesinin yukarıda adı geçenlere tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur.

Basın No: ILN01928795

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