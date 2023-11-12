T.C. ADANA 21. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2015/1032 Esas

KARAR NO : 2023/569

Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 06/07/2023 tarihli ilamı ile 86/2-1. cümle, 86/2-1. cümle maddesi gereğince cezası ile cezalandırılan Salih ve Meke oğlu, 1995 doğumlu, , ,mah/köy nüfusuna kayıtlı AHMET HALUSİ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve müşteki sanık İbrahim ERdem vekili Av. Fethi Tatar "ın istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir. 1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİNDE 50 BİN ÜSTÜBİRGAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE, ve Genel kategoride yer alan bir internet haber sitesinde ilanen tebliğine2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup,

3- Hükmün 1412 sayılı CMUK"nun 310. Maddes gereğince tebliğ tarihinden itibaren 7 gün Adana Bölge Adliye Mahkemesine itiraz edebileceği veya istinafa cevap dilekçesi gönderebileceği, yasa yoluna başvurmadığı takdirde mahkememiz ilamının kesinleşeceği İLAN OLUNUR

. 09.11.2023

Basın No: ILN01929149

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