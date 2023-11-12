T.C. MERZİFON 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 13.11.2023 00:00
İLAN
ESAS NO : 2023/305 Esas
DAVALILAR : FETULLAH GÜLEN - TC NO-43627119878
Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesive deliller tebliğe çıkarılmış olup,adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Dava Dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.06/11/2023
Basın No: ILN01929019
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