Haberler Resmi İlan Haberleri İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FATİH VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN İLANEN TEBLİĞ

Giriş Tarihi: 15.11.2023 00:00

Güncelleme Tarihi: 15.11.2023 01:26

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FATİH VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN İLANEN TEBLİĞ

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FATİH VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İLANEN TEBLİĞ
SIRA NO VERGİ KİMLİK NO TC Kimlik No Soyad Ad/Unvan Adres Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Vergi Aslı Borcu Toplamı Ceza Tutarı Toplam Borç
1 3310511876 ELENFAL TURİZM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. BATI MAH.SABRİ TAŞKIN CAD.OYA APT. Kapı No:7 Daire No:3 Tel: PENDİK İSTANBUL 201304201306 0033 3080 2018041666X8d0000332 2018041514X8o0000401 0,00 TL 17.778,47 TL 17.778,47 TL
2 3310511876 ELENFAL TURİZM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. BATI MAH.SABRİ TAŞKIN CAD.OYA APT. Kapı No:7 Daire No:3 Tel: PENDİK İSTANBUL 201301201312 0010 3080 2018041666X8d0000332 2018041514X8o0000394 0,00 TL 64.964,07 TL 64.964,07 TL
3 3310511876 ELENFAL TURİZM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. BATI MAH.SABRİ TAŞKIN CAD.OYA APT. Kapı No:7 Daire No:3 Tel: PENDİK İSTANBUL 201307201309 0033 3080 2018041666X8d0000332 2018041514X8o0000380 0,00 TL 23.378,90 TL 23.378,90 TL
4 3310511876 ELENFAL TURİZM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. BATI MAH.SABRİ TAŞKIN CAD.OYA APT. Kapı No:7 Daire No:3 Tel: PENDİK İSTANBUL 201310201312 0033 3080 2018041666X8d0000332 2018041514X8o0000396 0,00 TL 28.306,71 TL 28.306,71 TL
5 4750566317 36622967674 MUSA KAZIM İNAN KOÇAŞ Kapı No:66 Daire No:A Tel: ZİLE TOKAT 201703201703 0015 3080 2019011066X8e0000476 2019010914X8p0000172 0,00 TL 54.675,00 TL 54.675,00 TL
6 4750566317 36622967674 MUSA KAZIM İNAN KOÇAŞ Kapı No:66 Daire No:A Tel: ZİLE TOKAT 201610201612 0032 3080 2019011066X8e0000476 2019010914X8p0000170 0,00 TL 204.509,48 TL 204.509,48 TL
7 4750566317 36622967674 MUSA KAZIM İNAN KOÇAŞ Kapı No:66 Daire No:A Tel: ZİLE TOKAT 201701201701 0015 3080 2019011066X8e0000476 2019010914X8p0000146 0,00 TL 41.108,31 TL 41.108,31 TL
8 4750566317 36622967674 MUSA KAZIM İNAN KOÇAŞ Kapı No:66 Daire No:A Tel: ZİLE TOKAT 201612201612 0015 3080 2019011066X8e0000476 2019010914X8p0000176 0,00 TL 17.748,72 TL 17.748,72 TL
9 4750566317 36622967674 MUSA KAZIM İNAN KOÇAŞ Kapı No:66 Daire No:A Tel: ZİLE TOKAT 201701201703 0032 3080 2019011066X8e0000476 2019010914X8p0000159 0,00 TL 94.502,70 TL 94.502,70 TL
10 4750566317 36622967674 MUSA KAZIM İNAN KOÇAŞ Kapı No:66 Daire No:A Tel: ZİLE TOKAT 201702201702 0015 3080 2019011066X8e0000476 2019010914X8p0000166 0,00 TL 17.619,93 TL 17.619,93 TL
11 4750566317 36622967674 MUSA KAZIM İNAN KOÇAŞ Kapı No:66 Daire No:A Tel: ZİLE TOKAT 201609201609 0015 3080 2019011066X8e0000476 2019010914X8p0000156 0,00 TL 13.626,63 TL 13.626,63 TL
12 4750566317 36622967674 MUSA KAZIM İNAN KOÇAŞ Kapı No:66 Daire No:A Tel: ZİLE TOKAT 201611201611 0015 3080 2019011066X8e0000476 2019010914X8p0000173 0,00 TL 117.160,83 TL 117.160,83 TL
13 4750566317 36622967674 MUSA KAZIM İNAN KOÇAŞ Kapı No:66 Daire No:A Tel: ZİLE TOKAT 201610201610 0015 3080 2019011066X8e0000476 2019010914X8p0000160 0,00 TL 110.501,82 TL 110.501,82 TL
14 4750566317 36622967674 MUSA KAZIM İNAN KOÇAŞ Kapı No:66 Daire No:A Tel: ZİLE TOKAT 201601201612 0001 3080 2019011066X8e0000476 2019010914X8p0000131 0,00 TL 494.765,10 TL 494.765,10 TL
15 4750566317 36622967674 MUSA KAZIM İNAN KOÇAŞ Kapı No:66 Daire No:A Tel: ZİLE TOKAT 201607201609 0032 3080 2019011066X8e0000476 2019010914X8p0000148 0,00 TL 14.708,93 TL 14.708,93 TL
Fatih Vergi Dairesi Müdürlüğü mükellefine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.'nun 103-106'ncı maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı,ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adresleri bildirmeyenler hakkında ilan tarihinden itibaren bir ay sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

Basın No: ILN01931707

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