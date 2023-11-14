Giriş Tarihi: 15.11.2023 00:00
Güncelleme Tarihi: 15.11.2023 01:26
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İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FATİH VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İLANEN TEBLİĞ
|SIRA NO
|VERGİ KİMLİK NO
|TC Kimlik No
|Soyad Ad/Unvan
|Adres
|Vergi Dönemi
|Ana Vergi Kodu
|Vergi Kodu
|Ana Takip Dosya No
|Takip Dosya No
|Vergi Aslı Borcu Toplamı
|Ceza Tutarı
|Toplam Borç
|1
|3310511876
|ELENFAL TURİZM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
|BATI MAH.SABRİ TAŞKIN CAD.OYA APT. Kapı No:7 Daire No:3 Tel: PENDİK İSTANBUL
|201304201306
|0033
|3080
|2018041666X8d0000332
|2018041514X8o0000401
|0,00 TL
|17.778,47 TL
|17.778,47 TL
|2
|3310511876
|ELENFAL TURİZM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
|BATI MAH.SABRİ TAŞKIN CAD.OYA APT. Kapı No:7 Daire No:3 Tel: PENDİK İSTANBUL
|201301201312
|0010
|3080
|2018041666X8d0000332
|2018041514X8o0000394
|0,00 TL
|64.964,07 TL
|64.964,07 TL
|3
|3310511876
|ELENFAL TURİZM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
|BATI MAH.SABRİ TAŞKIN CAD.OYA APT. Kapı No:7 Daire No:3 Tel: PENDİK İSTANBUL
|201307201309
|0033
|3080
|2018041666X8d0000332
|2018041514X8o0000380
|0,00 TL
|23.378,90 TL
|23.378,90 TL
|4
|3310511876
|ELENFAL TURİZM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
|BATI MAH.SABRİ TAŞKIN CAD.OYA APT. Kapı No:7 Daire No:3 Tel: PENDİK İSTANBUL
|201310201312
|0033
|3080
|2018041666X8d0000332
|2018041514X8o0000396
|0,00 TL
|28.306,71 TL
|28.306,71 TL
|5
|4750566317
|36622967674
|MUSA KAZIM İNAN
|KOÇAŞ Kapı No:66 Daire No:A Tel: ZİLE TOKAT
|201703201703
|0015
|3080
|2019011066X8e0000476
|2019010914X8p0000172
|0,00 TL
|54.675,00 TL
|54.675,00 TL
|6
|4750566317
|36622967674
|MUSA KAZIM İNAN
|KOÇAŞ Kapı No:66 Daire No:A Tel: ZİLE TOKAT
|201610201612
|0032
|3080
|2019011066X8e0000476
|2019010914X8p0000170
|0,00 TL
|204.509,48 TL
|204.509,48 TL
|7
|4750566317
|36622967674
|MUSA KAZIM İNAN
|KOÇAŞ Kapı No:66 Daire No:A Tel: ZİLE TOKAT
|201701201701
|0015
|3080
|2019011066X8e0000476
|2019010914X8p0000146
|0,00 TL
|41.108,31 TL
|41.108,31 TL
|8
|4750566317
|36622967674
|MUSA KAZIM İNAN
|KOÇAŞ Kapı No:66 Daire No:A Tel: ZİLE TOKAT
|201612201612
|0015
|3080
|2019011066X8e0000476
|2019010914X8p0000176
|0,00 TL
|17.748,72 TL
|17.748,72 TL
|9
|4750566317
|36622967674
|MUSA KAZIM İNAN
|KOÇAŞ Kapı No:66 Daire No:A Tel: ZİLE TOKAT
|201701201703
|0032
|3080
|2019011066X8e0000476
|2019010914X8p0000159
|0,00 TL
|94.502,70 TL
|94.502,70 TL
|10
|4750566317
|36622967674
|MUSA KAZIM İNAN
|KOÇAŞ Kapı No:66 Daire No:A Tel: ZİLE TOKAT
|201702201702
|0015
|3080
|2019011066X8e0000476
|2019010914X8p0000166
|0,00 TL
|17.619,93 TL
|17.619,93 TL
|11
|4750566317
|36622967674
|MUSA KAZIM İNAN
|KOÇAŞ Kapı No:66 Daire No:A Tel: ZİLE TOKAT
|201609201609
|0015
|3080
|2019011066X8e0000476
|2019010914X8p0000156
|0,00 TL
|13.626,63 TL
|13.626,63 TL
|12
|4750566317
|36622967674
|MUSA KAZIM İNAN
|KOÇAŞ Kapı No:66 Daire No:A Tel: ZİLE TOKAT
|201611201611
|0015
|3080
|2019011066X8e0000476
|2019010914X8p0000173
|0,00 TL
|117.160,83 TL
|117.160,83 TL
|13
|4750566317
|36622967674
|MUSA KAZIM İNAN
|KOÇAŞ Kapı No:66 Daire No:A Tel: ZİLE TOKAT
|201610201610
|0015
|3080
|2019011066X8e0000476
|2019010914X8p0000160
|0,00 TL
|110.501,82 TL
|110.501,82 TL
|14
|4750566317
|36622967674
|MUSA KAZIM İNAN
|KOÇAŞ Kapı No:66 Daire No:A Tel: ZİLE TOKAT
|201601201612
|0001
|3080
|2019011066X8e0000476
|2019010914X8p0000131
|0,00 TL
|494.765,10 TL
|494.765,10 TL
|15
|4750566317
|36622967674
|MUSA KAZIM İNAN
|KOÇAŞ Kapı No:66 Daire No:A Tel: ZİLE TOKAT
|201607201609
|0032
|3080
|2019011066X8e0000476
|2019010914X8p0000148
|0,00 TL
|14.708,93 TL
|14.708,93 TL
|Fatih Vergi Dairesi Müdürlüğü mükellefine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.'nun 103-106'ncı maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı,ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adresleri bildirmeyenler hakkında ilan tarihinden itibaren bir ay sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
Basın No: ILN01931707
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