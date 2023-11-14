Giriş Tarihi: 15.11.2023 00:00
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İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEDİTEPE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ
|SOYAD AD /ÜNVAN
|VERGİ NO
|T.C.KİMLİK NO
|ADRES
|VERGİ DÖNEMİ
|VERGİ CEZA NEVİ
|Ana Takip Dosya No
|VERGİ / CEZA MİKTARI
|METİN BEYAZ
|1670022818
|33739560972
|19 MAYIS MAH. HİLAL CD. NO: 1-3B D.NO: 16 B.ÇKMCE / İST
|01/2018-12/2018
|9166
|2019062666duK0005887
|12.739,95
|HÜSEYİN BİLEN
|1710477823
|64783053578
|HARMNTEPE MH. ASLAN SK. NO:10 D.NO: 4 KAĞITHANE / İST
|09/2017-09/2017
|9004
|2018110166duK0002391
|22.343,00
|ABDULKADİR BORAN
|1800014983
|44605525674
|İSTSYN MH. MZFFER EKŞİ CD. NO: 1 D.NO: 2 ELMDAĞ / ANK
|07/2018-07/2018
|9338
|2019062666duK0007052
|25.098,00
|BORA BALIKÇILIK VE TİC LTD ŞTİ
|1800063785
|DMRCLR ST. AYDŞ İŞ MRK.10 YL NO:1 D.NO:2 ZYTNBRNU İST
|01/2018-12/2018
|9166
|2018110266duK0000602
|33.755,00
|BORA BALIKÇILIK VE TİC LTD ŞTİ
|1800063785
|DMRCLR ST. AYDŞ İŞ MRK.10 YL NO:1 D.NO:2 ZYTNBRNU İST
|01/2018-12/2018
|9166
|2019062666duK0007062
|26.420,58
|BORA BALIKÇILIK VE TİC LTD ŞTİ
|1800063785
|DMRCLR ST. AYDŞ İŞ MRK.10 YL NO:1 D.NO:2 ZYTNBRNU İST
|01/2018-12/2018
|9166
|2018110266duK0000602
|13.175,65
|RAİF BOZ
|1820634353
|29206585692
|THTAKLE MH. MEHMTÇİK SK. K.No:22 /1 D.No:1 AVCILAR İST
|01/2018-12/2018
|9004
|2018110266duK0000912
|28.971,00
|BÜLENT BOZYEL
|1860158834
|46102631452
|GÜMŞPLA MH. PAPATYA SK. NO: 8 D.NO: 4 AVCILAR / İST
|01/2018-12/2018
|9166
|2019082866duJ0009559
|26.504,20
|FRANZ JOSEF BRASCHOS
|1870664567
|ADRES TESPİT EDİLEMEDİ
|03/2018-03/2018
|9338
|2022030766duK0000002
|23.528,63
|UĞURCAN BÜYÜKANBARLAR
|1930414729
|41029373706
|YEŞİLKÖY MH. ÇINARLI SK. K.No:5 D.No:3 Tel: BAKIRKÖY İST
|01/2018-12/2018
|9166
|2019062666duK0008300
|27.446,52
|BELKIS BÜYÜKBÜBEROĞLU
|1940382847
|15791481792
|CUMHURİYET MAH. MANOLYA CAD. Kapı No:24 A SİLİVRİ İST
|01/2018-12/2018
|9166
|2018102866duK0000030
|18.228,65
|ENSAR BAĞIŞ
|1310942230
|23990693090
|YAVUZ SELİM MH. 1047. SK. NO: 17 D.NO: 7 BAĞCILAR / İST
|01/2019-12/2019
|9033
|2020031766duK0000893
|13.010,00
|SAMİ BALI
|1370319253
|26653345824
|DEMİRKAPI MAH. 1736. SK. K.No:17 D.No:4 Tel: BAĞCILAR İST
|01/2019-12/2019
|9033
|2019062666duK0003377
|13.010,00
|ALI FARAJ BELAED BELGASIM
|1630434662
|99305172130
|ADRES TESPİT EDİLEMEDİ
|01/2018-12/2018
|9374
|2021121666duK0001109
|12.406,00
|BERAT BİLMEDİ
|1750505838
|21112782936
|YILDIZTPE MH. 556. SK. NO: 22 İÇ KAPI NO: 1 BAĞCILAR / İST
|01/2019-12/2019
|9033
|2020112366duK0004576
|13.009,95
|BERAT BİLMEDİ
|1750505838
|21112782936
|YLDIZTPE MH. 556. SK. NO: 22 İÇ KAPI NO: 1 BAĞCILAR / İST
|01/2019-12/2019
|9033
|2020121566duK0000694
|13.009,95
|BASA METAL İNŞ SAN TİC.LTD.ŞTİ.
|1430084069
|ESNTPE MH MŞRDRVŞİBRHİM SK K.NO:7 D.NO:8 ŞİŞLİ/İST
|01/2012-12/2012
|9062
|2018031266duK0000012
|21.068.84
|İBRAHİM COŞKUR
|2140073650
|29326392354
|ÇATALELMA KÜME EVLERİ NO:32 KAPI NO:1 MRKZ/ÇANKIRI
|01/2018-12/2018
|9166
|2018102866duL0001431
|13.216,17
|AHMET DEDEOĞLU
|2720023234
|34396945744
|ZWİCKAUER DAMM 60 12353 BERLİN/ALMANYA
|01/2018-12/2018
|9166
|2019062866duL0001961
|51.233,00
|ALI DEHGHANZADEH
|2731167987
|99138276050
|PİYLEPŞA MH BARTHNSIRTI SK NO:24/3 K.NO:2 B.OĞLU/İST
|01/2018-12/2018
|9109
|2023110166duL0000001
|14.705,00
|TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş
|3850420691
|OSTİM BAĞDAT C No:396 D.No:A YNMHLLE ANK
|01/2018-12/2018
|9166
|2019082866duJ0009326
|13.606,13
|MUHAMMED GREYBAVİ
|4110795993
|99128685244
|ADRES TESPİT EDİLEMEDİ.
|01/2019-12/2019
|9109
|2019121466duN0000155
|14.705,00
|MUSTAFA GÜNEŞ
|4340904311
|43877090064
|TEVFİKBEY MH. MEHMET ALİBEY SK. NO: 2/4 K.ÇKMCE/İST
|02/2019-02/2019
|9004
|2021031866duN0000557
|11.931,00
|HASAN GÜNEYSU
|4350419934
|27704352976
|ŞRNEVLR MH. M. FVZİ ÇKMK 5. SK NO:38/5 BHÇLİVLR/İST
|01/2019-12/2019
|9109
|2019062766duN0002125
|14.705,00
|BAYAN ALI JUMHA JUMHA
|4842015496
|99236858066
|ADRES TESPİT EDİLEMEDİ.
|01/2019-12/2019
|9109
|2021101866duN0006638
|14.705,00
|GÜL-İŞ İNŞ.İŞ ORTAKLÇAKIR YAPI A.Ş.
|4140532138
|-
|TOZKOPARN MH. CEVAT AÇIKALN CD. No:12 GÜNGRN/İST
|01/2018-12/2018
|9166
|2019062766duN0000446
|31.254,38
|ZEYNEL GÜNDOĞ
|4280119241
|21977446684
|PİYALEPAŞA MAH. KAHAN SK. NO:2/10 BEYOĞLU/İST
|01/2018-12/2018
|9166
|2019062766duN0001596
|15.299,81
|AYŞE GÜNDÜZ
|4300169571
|58783377536
|ERDEMLİ KÖYÜ DÜDÜKLÜK MEVKİİ NO: 1A AYANCIK/SİNOP
|01/2018-12/2018
|9166
|2018103066duN0001341
|15.272,48
|MUSTAFA GÜVENİR
|4520010046
|46393328918
|KARTALTEPE MAH. UMUT SK. NO:13/16 BAKIRKÖY/İST
|01/2018-12/2018
|9166
|2019062866duN0000748
|11.265,50
|İFLAS HAL. GÜVENİLİR İNŞAAT TE KSTİL
|4520028021
|Z.BABA MH.Z.BABA CD. LUNAPARK İÇİ NO:35 BAKIRKÖY/İST
|01/2018-12/2018
|9166
|2020091466duN0000001
|85.387,50
|HACI SAYİD GID PAZ SAN.VE TİC
|4540386192
|YAKUPLU MAH. SANAYİ CAD. NO: 10/1 BEYLİKDÜZÜ/İST
|01/2018-12/2018
|9166
|2018110166duN0000015
|19.365,88
|HALSAN HALAZAOĞLU ELKT SAN VE TİC
|4560014286
|YENŞHR MH. DARENDE TURGUT ÖZAL BLV D:3 ATŞHİR İST
|01/2018-12/2018
|9166
|2019082866duJ0014786
|45.202,00
|HUZUR TEKSTİL VE OTO SAN DIŞ TİC
|4640088226
|FİRUZKÖY M.BAĞLAR İÇ/MEZARLIK ÜS NO:34 AVCILAR/İST
|01/2018-12/2018
|9166
|2018110166duN0001554
|14.077,17
|ERHAN HOŞVER
|4640098294
|74560051222
|ŞENLİKKÖY MAH. YONCA SK. NO:10/7 BAKIRKÖY/İST
|01/2016-12/2016
|9031
|2019070366duN0000582
|29.819,05
|ÖMER HOT
|4640218499
|16678948650
|CUMHRİYET MH. ATATÜRK BUL NO: 10H/30 BEYLİKDÜZÜ/İST
|01/2018-12/2018
|9166
|2018102714duR0004164
|14.122,08
|İNC KLMA TESST MAK İNŞ. TAA SAN
|4760653689
|F.ÇAKMAK MAH. ÇAKMAK SOK. Kapı No:16 B.EVLER/İST
|01/2018-12/2018
|9166
|2018110266duN0001019
|17.374,50
|İNC KLMA TESST MAK İNŞ. TAA SAN
|4760653689
|F.ÇAKMAK MAH. ÇAKMAK SOK. Kapı No:16 B.EVLER/İST
|01/2018-12/2018
|9166
|2018110266duN0000768
|16.412,22
|SERDAR İZGÖRDÜ
|4840404282
|59308441824
|KOCASİNAN MRKZ MH. KUŞÇU SK. NO:36A/1 B.EVLER/İST
|01/2018-12/2018
|9166
|2018110366duN0000123
|18.943,71
|Yeditepe Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunmamaları nedeniyle tebliğ edilmediğinden 213 sayılı V.U.K'nun 103106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bir bilvekale müracatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ay sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler işbu ilan neşri tarihinden itibaren bir ay sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
Basın No: ILN01931182
#ilan.gov.tr