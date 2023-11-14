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Giriş Tarihi: 15.11.2023 00:00

Güncelleme Tarihi: 15.11.2023 01:23

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YENİ BOSNA VERGİ DAİRESİ

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YENİ BOSNA VERGİ DAİRESİ
Vergi No TC Kimlik No Soyad Ad/Unvan Adres Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Vergi Aslı Borcu Toplamı Ceza Toplamı Toplam Borç
7820070934 31124482588 ZEKİ BAŞPUNAR(SUNARTEKS TEKS İNŞ OPTİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.) HALKALI MERKEZ MAH. ÇİMEN SK. Kapı No:11 Daire No:1 Tel: K.ÇEKMECE İST 201501201512 0010 2022021466QNC0000003 2022021414QNx0000033 699.186,07 TL 0,00 TL 699.186,07 TL
5270465954 57802441180 EMRAH BUDAKLAR(KARZEM GIDA İNŞ TEKS VE REK.ÜRÜNL.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.) VATAN MAH/SEMT ŞAHİN SK. Kapı No:22 Daire No:2 Tel: B.PAŞA İST 201201201212 0010 2019120566QNC0000003 2019120514QNx0000005 0,00 TL 22.607,40 TL 22.607,40 TL
9200030460 45889807616 SİNAN ÜSTÜN MERKEZ MAH. SOFU SK. No:17/4 DADAY KASTAMONU 201005201005 9096 2023081666QNK0000024 2023071414QO50001526 0,00 TL 27.291,76 TL 27.291,76 TL
9200030460 45889807616 SİNAN ÜSTÜN MERKEZ MAH. SOFU SK. No:17/4 DADAY KASTAMONU 200909200909 9096 2023081666QNK0000024 2023071414QO50001530 0,00 TL 37.000,00 TL 37.000,00 TL
''Yenibosna Vergi Dairesi mükelleflerine ait olup yukarıda adı soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.' nun 103-106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Vergi Dairesine bizzat veya bilvekale müracatta bulunmaları veya taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adresini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur."

Basın No: ILN01931007

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İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YENİ BOSNA VERGİ DAİRESİ
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