Giriş Tarihi: 15.11.2023 00:00
Güncelleme Tarihi: 15.11.2023 01:23
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İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YENİ BOSNA VERGİ DAİRESİ
|Vergi No
|TC Kimlik No
|Soyad Ad/Unvan
|Adres
|Vergi Dönemi
|Ana Vergi Kodu
|Ana Takip Dosya No
|Takip Dosya No
|Vergi Aslı Borcu Toplamı
|Ceza Toplamı
|Toplam Borç
|7820070934
|31124482588
|ZEKİ BAŞPUNAR(SUNARTEKS TEKS İNŞ OPTİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.)
|HALKALI MERKEZ MAH. ÇİMEN SK. Kapı No:11 Daire No:1 Tel: K.ÇEKMECE İST
|201501201512
|0010
|2022021466QNC0000003
|2022021414QNx0000033
|699.186,07 TL
|0,00 TL
|699.186,07 TL
|5270465954
|57802441180
|EMRAH BUDAKLAR(KARZEM GIDA İNŞ TEKS VE REK.ÜRÜNL.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.)
|VATAN MAH/SEMT ŞAHİN SK. Kapı No:22 Daire No:2 Tel: B.PAŞA İST
|201201201212
|0010
|2019120566QNC0000003
|2019120514QNx0000005
|0,00 TL
|22.607,40 TL
|22.607,40 TL
|9200030460
|45889807616
|SİNAN ÜSTÜN
|MERKEZ MAH. SOFU SK. No:17/4 DADAY KASTAMONU
|201005201005
|9096
|2023081666QNK0000024
|2023071414QO50001526
|0,00 TL
|27.291,76 TL
|27.291,76 TL
|9200030460
|45889807616
|SİNAN ÜSTÜN
|MERKEZ MAH. SOFU SK. No:17/4 DADAY KASTAMONU
|200909200909
|9096
|2023081666QNK0000024
|2023071414QO50001530
|0,00 TL
|37.000,00 TL
|37.000,00 TL
|''Yenibosna Vergi Dairesi mükelleflerine ait olup yukarıda adı soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.' nun 103-106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Vergi Dairesine bizzat veya bilvekale müracatta bulunmaları veya taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adresini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur."
Basın No: ILN01931007
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