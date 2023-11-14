T.C. MERSİN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Esas :2022/350

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Mersin ili Toroslarİlçesi Işıktepe köyü. 104ada , 70 parsel

MEVKİİ : Mersin ili Toroslarİlçesi Işıktepe köyü

PAFTA NO :

ADA NO : 104

PARSEL NO : 70

VASFI : -

YÜZÖLÇÜMÜ : 899,14 m2

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : Davalı , KUNTBAY DOĞRAMA İMALAT MAK. İNŞ. VE YAPI MALZ. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :Dava konusuMersin ili Toroslar, Işıktepe köyü, 104 ada,70 parsel sayılıtaşınmazın 899,14 m2' lik KısmınınKamulaştırma Bedelinin Tespiti Ve Tescili

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin2022/350 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.13/10/2022

Basın No: ILN01930926

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