T.C. MERSİN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Giriş Tarihi: 15.11.2023 00:00
Esas :2022/350
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Mersin ili Toroslarİlçesi Işıktepe köyü. 104ada , 70 parsel
MEVKİİ : Mersin ili Toroslarİlçesi Işıktepe köyü
PAFTA NO :
ADA NO : 104
PARSEL NO : 70
VASFI : -
YÜZÖLÇÜMÜ : 899,14 m2
MALİKLERİN ADI VE SOYADI : Davalı , KUNTBAY DOĞRAMA İMALAT MAK. İNŞ. VE YAPI MALZ. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :Dava konusuMersin ili Toroslar, Işıktepe köyü, 104 ada,70 parsel sayılıtaşınmazın 899,14 m2' lik KısmınınKamulaştırma Bedelinin Tespiti Ve Tescili
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin2022/350 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.13/10/2022
Basın No: ILN01930926
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