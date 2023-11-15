İSTANBUL 24. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/262 Esas

KARAR NO : 2023/262

Davacılar SERKAN TAŞ, SERVET TAŞ aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkememizce verilen 12/10/2023 tarihli, 2023/262 esas ve 2023/262 karar sayılı gerekçeli karar ile;"Davanınkabulü ile,

-Van İli, Erçiş İlçesi, Kardoğan Mahallesi/Köyü, Cilt No: 58, Hane No: 2, BSN: 161'de nüfusa kayıtlı, 73210125146 TC kimlik numaralı, Serkan ve Servet kızı, 21/09/2017 Gaziosmanpaşa doğumlu, Havin Taş'ın nüfusta "HAVİN" olan isminin "HAVİN LİYA" olarak değiştirilmesine" karar verilmiştir.

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 10/11/2023

Basın No: ILN01931811

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