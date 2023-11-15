Giriş Tarihi: 16.11.2023 00:00
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İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
|Ümraniye Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait bu ilan listesinde adı, soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalara tahakkuk eden miktarlara tanzim olunan ödeme emirleri, ilgililerin bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle posta yolu ile tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.' nun 103-106.maddelerine istinaden 10.11.2023 tarihinde dairemiz ilan koymaya mahsus panosuna asılmıştır. İlan yazısının askıya alındığı tarihi izleyen 15. (onbeşinci) gün ilan tarihi olarak kabul edileceğinden, ilan tarihinden başlayarak 1 (bir) ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, 1 (bir) ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında, ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
|Vergi No
|TC Kimlik No
|Plaka No
|Soyad Ad/Unvan
|Adres
|Vergi Dönemi
|Ana Vergi Kodu
|Vergi Kodu
|Ana Takip Dosya No
|Takip Dosya No
|Vergi Aslı Borcu Toplamı
|Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı
|Ceza Toplamı
|Toplam Borç
|7690558593
|SGA İLETİŞİM HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİ
|ÇAMLIK MAH/SEMT DİNÇ SK. Kapı No:4 Daire No:66 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
|201212201212
|0015
|1084
|2018090666OEb0000838
|2018070914OFH0006303
|₺33.339,60
|₺0,00
|₺0,00
|₺33.339,60
|7690558593
|SGA İLETİŞİM HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİ
|ÇAMLIK MAH/SEMT DİNÇ SK. Kapı No:4 Daire No:66 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
|201212201212
|0015
|0015
|2018090666OEb0000838
|2018070914OFH0006303
|₺37.800,00
|₺0,00
|₺0,00
|₺37.800,00
|7840294067
|SURAN İNŞ ELEK ELEKTTEM MAL OTO REK ÜRÜN
|İNKİLAP M YILDIRIM C Kapı No:40 Daire No:A-2 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
|201401201412
|0010
|0010
|2018121966OEb0001100
|2018121114OFH0002988
|₺14.373,34
|₺0,00
|₺0,00
|₺14.373,34
|7840294067
|SURAN İNŞ ELEK ELEKTTEM MAL OTO REK ÜRÜN
|İNKİLAP M YILDIRIM C Kapı No:40 Daire No:A-2 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
|201301201312
|0010
|0010
|2018121966OEb0001100
|2018121114OFH0002993
|₺70.473,13
|₺0,00
|₺0,00
|₺70.473,13
|7840294067
|SURAN İNŞ ELEK ELEKTTEM MAL OTO REK ÜRÜN
|İNKİLAP M YILDIRIM C Kapı No:40 Daire No:A-2 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
|201310201310
|0015
|0015
|2018121966OEb0001100
|2018121114OFH0003002
|₺11.829,40
|₺0,00
|₺0,00
|₺11.829,40
|7840294067
|SURAN İNŞ ELEK ELEKTTEM MAL OTO REK ÜRÜN
|İNKİLAP M YILDIRIM C Kapı No:40 Daire No:A-2 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
|201404201406
|0003
|0003
|2018121966OEb0001100
|2018121114OFH0002999
|₺42.283,87
|₺0,00
|₺0,00
|₺42.283,87
|7840294067
|SURAN İNŞ ELEK ELEKTTEM MAL OTO REK ÜRÜN
|İNKİLAP M YILDIRIM C Kapı No:40 Daire No:A-2 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
|201201201212
|0010
|0010
|2018121966OEb0001100
|2018121114OFH0002992
|₺11.023,79
|₺0,00
|₺0,00
|₺11.023,79
|7840294067
|SURAN İNŞ ELEK ELEKTTEM MAL OTO REK ÜRÜN
|İNKİLAP M YILDIRIM C Kapı No:40 Daire No:A-2 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
|201404201406
|0003
|1084
|2018121966OEb0001100
|2018121114OFH0002999
|₺30.444,39
|₺0,00
|₺0,00
|₺30.444,39
|7840294067
|SURAN İNŞ ELEK ELEKTTEM MAL OTO REK ÜRÜN
|İNKİLAP M YILDIRIM C Kapı No:40 Daire No:A-2 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
|201301201312
|0010
|1084
|2018121966OEb0001100
|2018121114OFH0002993
|₺52.291,06
|₺0,00
|₺0,00
|₺52.291,06
|Ümraniye Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.'nun 103-106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak 1(bir)ay içerisinde Vergi Dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veya taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, 1 (bir) ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren 1 (bir) ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
Basın No: ILN01931693
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