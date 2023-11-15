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Giriş Tarihi: 16.11.2023 00:00

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
Ümraniye Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait bu ilan listesinde adı, soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalara tahakkuk eden miktarlara tanzim olunan ödeme emirleri, ilgililerin bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle posta yolu ile tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.' nun 103-106.maddelerine istinaden 10.11.2023 tarihinde dairemiz ilan koymaya mahsus panosuna asılmıştır. İlan yazısının askıya alındığı tarihi izleyen 15. (onbeşinci) gün ilan tarihi olarak kabul edileceğinden, ilan tarihinden başlayarak 1 (bir) ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, 1 (bir) ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında, ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
Vergi No TC Kimlik No Plaka No Soyad Ad/Unvan Adres Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Vergi Aslı Borcu Toplamı Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı Ceza Toplamı Toplam Borç
7690558593 SGA İLETİŞİM HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİ ÇAMLIK MAH/SEMT DİNÇ SK. Kapı No:4 Daire No:66 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL 201212201212 0015 1084 2018090666OEb0000838 2018070914OFH0006303 ₺33.339,60 ₺0,00 ₺0,00 ₺33.339,60
7690558593 SGA İLETİŞİM HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİ ÇAMLIK MAH/SEMT DİNÇ SK. Kapı No:4 Daire No:66 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL 201212201212 0015 0015 2018090666OEb0000838 2018070914OFH0006303 ₺37.800,00 ₺0,00 ₺0,00 ₺37.800,00
7840294067 SURAN İNŞ ELEK ELEKTTEM MAL OTO REK ÜRÜN İNKİLAP M YILDIRIM C Kapı No:40 Daire No:A-2 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL 201401201412 0010 0010 2018121966OEb0001100 2018121114OFH0002988 ₺14.373,34 ₺0,00 ₺0,00 ₺14.373,34
7840294067 SURAN İNŞ ELEK ELEKTTEM MAL OTO REK ÜRÜN İNKİLAP M YILDIRIM C Kapı No:40 Daire No:A-2 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL 201301201312 0010 0010 2018121966OEb0001100 2018121114OFH0002993 ₺70.473,13 ₺0,00 ₺0,00 ₺70.473,13
7840294067 SURAN İNŞ ELEK ELEKTTEM MAL OTO REK ÜRÜN İNKİLAP M YILDIRIM C Kapı No:40 Daire No:A-2 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL 201310201310 0015 0015 2018121966OEb0001100 2018121114OFH0003002 ₺11.829,40 ₺0,00 ₺0,00 ₺11.829,40
7840294067 SURAN İNŞ ELEK ELEKTTEM MAL OTO REK ÜRÜN İNKİLAP M YILDIRIM C Kapı No:40 Daire No:A-2 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL 201404201406 0003 0003 2018121966OEb0001100 2018121114OFH0002999 ₺42.283,87 ₺0,00 ₺0,00 ₺42.283,87
7840294067 SURAN İNŞ ELEK ELEKTTEM MAL OTO REK ÜRÜN İNKİLAP M YILDIRIM C Kapı No:40 Daire No:A-2 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL 201201201212 0010 0010 2018121966OEb0001100 2018121114OFH0002992 ₺11.023,79 ₺0,00 ₺0,00 ₺11.023,79
7840294067 SURAN İNŞ ELEK ELEKTTEM MAL OTO REK ÜRÜN İNKİLAP M YILDIRIM C Kapı No:40 Daire No:A-2 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL 201404201406 0003 1084 2018121966OEb0001100 2018121114OFH0002999 ₺30.444,39 ₺0,00 ₺0,00 ₺30.444,39
7840294067 SURAN İNŞ ELEK ELEKTTEM MAL OTO REK ÜRÜN İNKİLAP M YILDIRIM C Kapı No:40 Daire No:A-2 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL 201301201312 0010 1084 2018121966OEb0001100 2018121114OFH0002993 ₺52.291,06 ₺0,00 ₺0,00 ₺52.291,06
Ümraniye Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.'nun 103-106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak 1(bir)ay içerisinde Vergi Dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veya taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, 1 (bir) ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren 1 (bir) ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

Basın No: ILN01931693

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İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
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