İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

Ümraniye Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait bu ilan listesinde adı, soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalara tahakkuk eden miktarlara tanzim olunan ödeme emirleri, ilgililerin bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle posta yolu ile tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.' nun 103-106.maddelerine istinaden 10.11.2023 tarihinde dairemiz ilan koymaya mahsus panosuna asılmıştır. İlan yazısının askıya alındığı tarihi izleyen 15. (onbeşinci) gün ilan tarihi olarak kabul edileceğinden, ilan tarihinden başlayarak 1 (bir) ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, 1 (bir) ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında, ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.